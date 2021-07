El congreso

Más allá de las anécdotas, si es que lo son, el PPdeG tiene la oportunidad de llevar adelante no solo el “rejuvenecimiento” de sus cuadros, sino el de sus postulados. Lo primero resulta siempre útil, con la condición de que se considere –la edad– como un hecho biológico que permite más dinamismo y no una virtud política especial. Lo segundo es necesario porque, aunque los resultados electorales de hace un año fueron expresivos, cualquier fuerza política que aspire a ser lo que es el PPdeG –incluido, por supuesto– debe estar en permanente adaptación a la realidad.

Es posible que parezca superflua, pero acaso no estorbe una reflexión. La Galicia de ahora mismo no es ya la de hace un año: las sucesivas olas de la pandemia, y la actual, son preocupantes, han transformado el modo de vivir y quizá también el de pensar. Y de ser así, una serie de postulados, o de planes, e incluso de doctrina que hasta ahora mismo se tenía por adecuada, debe revisarse. Algo que, dicho con todo respeto y desde una opinión personal como siempre, es una tarea que no puede reducirse a los asistentes al congreso ni limitarse a los militantes del PP.

(Se habla, conste, no solo de los de Galicia sino de los de toda España, dada la presencia de la cúpula estatal y de que el cambio por el COVID afecta al conjunto de las comunidades. Dicho de otro modo, porque aquí esa fuerza política, hegemónica, es ya una parte del paisaje –y del paisanaje– y por tanto sus asuntos a todos afectan, y en el resto porque el PP aspira a gobernar en un plazo máximo de dos años, y eso le obliga a tener en cuenta no ya a un auditorio en el noroeste, sino a uno mucho más nutrido en el que estará especialmente atento el renovado equipo de Moncloa.)

Expuesto todo ello, resulta lógico esperar, también, mensajes que sirvan casi urbi et orbi no ya para la militancia o simpatizantes: los componentes de la alternativa tienen, obligadamente, que hacer algo más que criticar al Gobierno de Sánchez –o de cualquier otro– por merecidos que sean los reproches: tienen que dejar claro siquiera un esquema de lo que pretenden hacer. Negro sobre blanco, porque en ninguna parte tendrán en estos días mejor escenario que la Compostela universal del Año Santo. Y porque el país entero está harto ya de palabras, de prédicas, de promesas y hasta de compromisos sin plazos: es hora de establecer un contrato con los electores. Pero de verdad: para eso, como mínimo, ha de servir este congreso.

Conste.