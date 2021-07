Nuestro difícil futuro inmediato

Hace unos días me han puesto la segunda dosis de la vacuna. Y como buen ser humano, que mira continuamente su propio ombligo, tengo la impresión de que la pandemia ya está casi superada y me sonrío autocomplaciente. Pero al cabo de un rato miro las cifras de contagios que publica la prensa y me doy cuenta de que no todo va como yo querría. Algo no deseado está pasando.