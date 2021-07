El desierto

A la vista de la escabechina que el señor Sánchez ha hecho en la parte socialista del Gobierno y la continuidad de la podemita –para desgracia del país–, hay una primera observación que hacer: ni Galicia pinta algo en el poder político del Estado ni el PSdeG en el PSOE. Cierto que la ministra Yolanda Díaz sigue y es de aquí, pero no está allí por eso, sino por sus dotes de supervivencia en el alambre y porque con ella y sus cuatro acompañantes queda probado que don Pedro es rehén de la ultraizquierda. Como varios recientes acontecimientos demuestran, por si hubiera duda.

Es opinión personal, desde luego: quizá la discutan los hooligans de esta Moncloa que, al estilo del cardenal Omeya, predica el perdón de los pecados sin necesidad de propósito de la enmienda pero que, visto el “Sanchazo” –conste que no se pretende ser irrespetuoso– no hay absolución que valga. Los condenados lo son por un delito de lesa política: contribuir a un mayor deterioro de la imagen del jefe. Hay otros que lo hicieron, como Grande-Marlasca, pero es carne de cañón: caerá cuando acabe el retorno –como mínimo– de etarras a cárceles vascas.

(Por si hubiere lugar al desacuerdo, un rápido repaso a la lista de caídos aporta refuerzo al argumentario. Calvo sale a causa de sus choques con el socio sine qua non, además de su imposible papel de relevo accidental en la cúspide; Ábalos, por sus escándalos a la venezolana, verbigratia; el de Justicia, para que cargue con el peso de indultar; Celaá, porque ha sido un desastre para la Educación: la titular de Exteriores por la que armó con Marruecos; el astronauta, por inutilidad absoluta; el de Cultura porque había que buscarle a Iceta un lugar donde no molestase… Y así el resto.

Lo del ya ex/casi omnipotente Iván Redondo es diferente. Cayó por creerse que lo era de verdad, en lugar de la cabeza a sacrificar para salvar la de su jefe. Como las demás, pero en grado sumo: acumulaba responsabilidades que nunca debió ejercer, que de tener éxito le hubiesen salvado –que no encumbrado más– y que, dado que no fue así, ahora está a la espera de lo que le depare la suerte de las puertas giratorias. Que no será mucho: el culpable del ridículo de las mociones de censura y la catástrofe electoral de Madrid poca gratitud puede esperar por los servicios prestados.)

En este punto, cabe insistir en otra observación: Galicia carece, en su dimensión política, de peso e influencia, es una especie de desierto –a la espera de algún pequeño oasis en forma de cargos intermedios– que alcanza todo el Estado, desde Pedrafita o el Padornelo hasta el Mediterráneo. Hay, pues, que esperar tan poco de este nuevo Gobierno como de lo que obtuvo del anterior –e incluso de otros varios–, y esa situación solo podrá superarse con el remedio que se ha reclamado en vano tantas veces desde diversos sectores: la unidad de acción en torno a un proyecto común. Que no ha de ser otro que hacer que a Galicia se le dé aquello a lo que tiene derecho.

¿O no…?