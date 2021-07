El periodista Joe Scarborough lo dijo en el programa de Bill Maher cuando promocionaba su nuevo libro sobre Truman. ¿Qué es eso del outsider? ¿Por qué la gente quiere outsiders en política? Si te van a hacer una operación de cirugía en el cerebro, no quieres a un doctor que se presente en la consulta como un outsider. No quieres a un tipo que se dedique a desprestigiar a toda la comunidad médica, que presuma de su carrera en otras profesiones (como las finanzas o la construcción) y que diga que se ha puesto a operar en el quirófano porque representa mejor que nadie los intereses de los pacientes.

Ocurre lo mismo si viajas en un avión. No quieres a un outsider pilotándolo. Tampoco quieres a un tipo que diga que él no tiene nada que ver con los aviones y que lo de volar lo hace porque quiere dar voz a los pasajeros sin voz, que lleva años padeciendo un servicio lamentable y que no le ha quedado más remedio que meterse en la cabina y ponerse al mando. Con un bisturí aproximándose a nuestro cuerpo o situados a más de diez mil metros de altura, pedimos (exigimos) formalidad, experiencia, conocimiento y excelencia. Los outsiders, en esos casos, dejan de hacernos gracia, pierden su appeal. Cuando existe un riesgo personal, ponerse en manos de una élite resulta bastante reconfortante.

Esto, como decíamos, no parece aplicarse en la política: se premian otras destrezas relacionadas con el mundo del espectáculo, como la improvisación y la ocurrencia. Si el líder saca de quicio al adversario, todos los errores (tanto los morales como los gramaticales) acaban siendo perdonados. Pero tampoco parece interesar mucho en el periodismo. Algunos critican a los verificadores y a los reporteros (mainstream media) y, en su lugar, surge una gran cantidad de youtubers e influencers que dicen contar “toda la verdad” y “lo que no verás en los medios”. Suelen presentarse como unos outsiders de la prensa. También se cuestiona el papel de los expertos y de los científicos. Para sustituirlos aparecen artistas y presentadores que nos descubren “el verdadero origen del coronavirus”. Estos outsiders de la ciencia aseguran que poseen la Verdad con mayúsculas que los grandes poderes (Soros, etc.) nos quieren ocultar. Imaginémonos de nuevo la escena del cirujano diciéndonos que nos va a abrir el cerebro gracias a su experiencia en el sector inmobiliario.

A veces, sin embargo, no viene mal la presencia de un insider, de la élite, o simplemente de una persona con experiencia que domina su trabajo. Biden está superando las expectativas como presidente, como le ocurrió a Truman en su momento, porque conoce muy bien Washington. Es decir, el funcionamiento del Gobierno y de las instituciones. Resulta que a veces la mejor política la hacen los políticos.