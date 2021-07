El traslado

La decisión, sea de quien sea –porque se supone que con el “visto bueno” de la jerarquía–, parece exagerada además de un mal ejemplo. Si la autoridad sanitaria establece medidas de precaución, e incluso las aumenta, para que la ciudadanía pueda llevar a cabo con relativa normalidad su vida cotidiana, que salga “huyendo” la parte representante de la segunda parte del partido que gobierna y decide lo de todos, no es un gesto que anime precisamente a quienes tratan de preservar para Pontevedra su atractivo. Y a siete días del evento, resulta demasiado “preventiva”.

La decisión de traslado –desde una opinión personal– no es tanto cobarde, porque cualquiera puede tener miedo al maldito “bicho”, pero sí es susceptible de entenderse como un mensaje de que “mejor no acercarse” ni aunque se tomen las debidas precauciones. Lo que suena a idiotez, pero acaso también a una puesta en cuestión de las normas impuestas a lo actos públicos de los demás: si “los que gobiernan” no creen en su eficacia, a ver con qué autoridad moral pretenden que el resto las acate. O sea, que se han “lucido” quienes forman la intelligentsia del PPdeG.

(Item más. Siempre desde una óptica particular, un congreso como el que se comenta, que previsiblemente será de aclamación al candidato único y de adhesión incondicional a sus planteamientos –como casi siempre– podría haberse celebrado donde quiera que fuese, de forma segura, telemática o con reducción de presentes o ampliación del aforo para mantener distancias. Aparte de lavarse las manos, que nunca viene mal. Y, ya puestos a reunirse en territorio teóricamente rival, podrían optar por Vigo, donde el peligro –epidemiológico– es menor.)

La cuestión no es un asunto de Estado, evidentemente. Ni le plantea a los habitantes de este Reino –salvo quienes hayan de desplazarse a Pontevedra por diversión o turismo– otros problemas que el de la duda a causa del traslado. Pero aparenta, además de para quien lo expone seguramente para otros, un gesto poco meditado que lleva a interpretaciones erróneas en sentido opuesto a las que aparecieron cuando se anunció la primera sede del congreso. Aparte de otra reflexión: si rectificar es de sabios, como dice el refrán, queda claro que no siempre se cumple. Hay veces en que o falla o es que no había sabios.

¿Eh…?