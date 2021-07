Responde el introito, por supuesto, a la declaración del Círculo de Empresarios que incluye asuntos de trascendencia global para Galicia y –por cierto– coinciden de lleno con posiciones defendidas desde hace mucho tiempo por FARO DE VIGO, decano de la prensa española. Y no siempre secundadas por algún sector concreto de quienes, ahora, las comparten. Algo extremadamente positivo porque logra lo que siempre se ha reclamado como imprescindible en la defensa de este Reino: sumar en vez de restar. Y como la coincidencia es total en las observaciones, nada puede haber mejor que reconocerlo, hacerlo público y aprestarse a su defensa.

La experiencia, sin embargo, enseña que con lo hecho no es bastante. Sobre todo cuando resulta cada día más evidente la intención del Gobierno del señor Sánchez de “resolver” el problema del separatismo catalán del modo en que lo intentaron sus predecesores: pagando. Lo malo es que la cuota que la coalición PSOE/Podemos está dispuesta a asumir no solo es monetaria –y, además, mucho mayor que cualquiera otra anterior– sino política. Algo que va a modificar la estructura actual del Estado en beneficio de los nacionalistas vascos y catalanes, lo que, aparte de no saciar sus apetitos de independencia, provocará probablemente una expansión de sus tesis.

Es por ahí, dicho sea desde una opinión personal, como hay que multiplicar la presencia de lo que durante mucho tiempo fueron “fuerzas vivas” y que en Galicia, por desgracia, no lo parecieron tanto. Porque la reordenación territorial del Estado habrá de ser desigual para satisfacer a los que se consideran diferentes, y por tanto habrá dos grupos, uno mejor tratado en todos los órdenes que otro. Y ministros como Iceta, por ejemplo, ya están en ello, reclamando para los “países catalanes” –o sea, casi todo el Mediterráneo peninsular y mitad del insular– beneficios particulares. Y con patronal, sindicatos y resto de poderes fácticos apoyando.

Por eso resulta imprescindible aquí la presencia de todos los demás, y a ser posible a la vez. Empezando por los empresarios, círculos y/o confederaciones, y siguiendo por cualquier otra organización que tenga arraigo en la sociedad y coraje para defender la igualdad y la solidaridad frente a este Gobierno o el que haga parecido. Y no se cita a los sindicatos porque, como resulta evidente, los más potentes en términos estatales están con el Gobierno, no con los trabajadores y sus auténticos problemas. Aparte de que son de los que cumplen a rajatabla aquello de “quien paga, manda” y eso no se discute: de lo contrario se acaban las subvenciones, ayudas, regalías e incluso la vista gorda que durante años se ha estado haciendo con algunas de sus actividades. A cambio de su presencia, que sí se notó: ahora hay que hacer lo mismo, pero con otras ópticas realmente de interés social, que no sindical. Son distintas.

¿Eh…?