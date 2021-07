Uno de los problemas graves heredados del franquismo, porque entorpece la convivencia que deberíamos tener, no cabe duda que es la historia mal contada de España.

Durante ese periodo se ensalzó la figura de los Reyes Católicos como los creadores de la España actual, y se usaron los emblemas de esos gobernantes hasta el punto de identificarlos como símbolos franquistas, sin serlo; pero lo que no contaron es que unificaron bajo su mando un cúmulo de estados diferentes con sus propias leyes, su idioma y su cultura, aunque sometidos (y no todos los que hoy componen España) al gobierno de los Reyes Católicos.

Es decir, eran reyes de Castilla, Aragón (que gobernaba el condado de Barcelona), Sevilla, Granada, León, etc; y su nieto era rey de Alemania, Países Bajos, tenía posesiones en Italia y por supuesto en América, ¿eso se podría considerar España?

Como dato, cuando murió Isabel, su marido no pudo ser rey de Castilla porque el reino lo heredó su hija, mal llamada “la loca”, a la que encerró para poder gobernar como regente, es decir, España con el esquema actual no existía.

Entonces ¿qué problema tiene esa gente de derechas, herederos del franquismo, para aceptar una España federal?, ¿acaso no admiran a los Reyes Católicos y su forma de gobierno?, y además están embobados con todo lo que venga de Estados Unidos (aunque sea una estupidez), pues creo que es un estado federal, así que... ya que imitan las modas de Estados Unidos que imiten también el modelo de gobierno.

La España actual es obra de los Borbones, centralistas y autoritarios (que se dedicaron a perder el patrimonio que heredaron de los Austrias), para ejemplo la parte de Cataluña que pertenece a Francia porque se la regalaron.

En cuanto a la campaña en contra de los productos catalanes... ¿creen que hace daño a los catalanes?, no, se lo hacen a los gallegos, extremeños, andaluces y resto de españoles que viven y trabajan allí; y a mayores, si los rechazas ¿qué esperas? ¿que pongan la otra mejilla?

Y puestos a hacer boicot, ¿por qué no lo hacen con Marruecos y Francia? Porque tanto uno como otro sí que nos meten la zancadilla todo lo que pueden, y si Francia no apoya ahora a los catalanes es porque no quiere tener el problema en la Cataluña francesa, no por simpatía repentina hacia España.

A mí el independentismo que plantean algunos catalanes, en el mundo actual, me parece fuera de lugar, no tiene objeto levantar fronteras que, además, no creo que mejoren su forma de vida. Pero tanto los radicales independentistas, como la derecha, ponen las ideas por delante de las personas y no les importa ir a una guerra (de hecho lo intentan provocando la intervención del Ejército) y que se pierdan vidas, porque necesitan mártires para justificarse; miedo me da.

Así que, si el presidente del gobierno elige la negociación y la concordia ¡bienvenido sea!, al fin y al cabo los indultados no son asesinos, aunque sean cerriles y quieran una independencia que reclaman a lo largo de la historia y no han conseguido nunca.