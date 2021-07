¡Ven Rocío, ven al campo de minas!

Ellos mismos califican así el diseño de su producto. Se lo acaba de decir J. J. Vázquez a Rocío Carrasco cuando anunciaban a bombo y platillo que la han contratado para que amenice los Sálvame. Le preguntaban: “¿Si te encuentras con Rocío Flores la saludarás? Puede ocurrir, ya sabes que Mediaset es un campo de minas”. Y ella advertía sobre su propia hija: “Quiero cosas que me aporten, no cosas que me quiten. Me pondré un chaleco”. ¡Ahh! Qué bien lanzan los anzuelos en Tele 5. Ya nos advierten de que pronto montarán un sangriento cara a cara madre-hija, aunque yo creo que cuando eso se produzca, con los contratos bien ligados y el alpiste monetario a punto, seguramente emitirán esa batalla en algún Deluxe para darle más realce a ese extraordinario cóctel de filicidio y matricidio, todo a la vez, y bien batido. A eso hay que añadir la segunda temporada de la teleserie Contar la verdad para seguir viva que Rocío Carrasco advirtió que el rodaje ya había concluido. Los que gustan de analizar las estrategias que usa Mediaset para mantenerse líder habrán advertido que este anuncio de fichaje de Rocío Carrasco en el Sálvame se ha producido el día del estreno de Tierra amarga (Antena-3 TV) en la misma franja horaria. Éxito absoluto. Sálvame le sacó cinco puntos al culebrón turco. ¡Ah! Si nos olvidamos por un momento de la basurilla que fabrican, la verdad es que Mediaset funciona como un reloj suizo. Ahora mismo tienen algunas barbacoas de alto valor caníbal en espera de emisión. Además de las ramificaciones del caso Rocío Carrasco, con su hija, su hijo, su exmarido, sus hermanastros por parte de Ortega Cano, sus otros parientes los Mohedano –¡ah! todo eso da para infinidad de aquelarres– además de este árbol tan frondoso y tan carnívoro, les decía, tienen también el asunto Paquirrín-Pantoja, que es intermitente, y lo van recalentando al gusto. Con solo una llamada de teléfono, y más alpiste, le montan en un pispás al niño nuevas autopsias sobre su madre en vida. O sea que ahora mismo en T-5 hay overbooking.

Fíjense ustedes cómo será el tapón de material que aguarda sitio en la parrilla que una muy buena serie como es Los relojes del diablo que acaban de estrenar, la han metido en Cuatro, de cualquier manera, como si se la quitasen de encima. Que haya hecho un triste e injusto 5,6% les importa un pito. Prefieren más carne para el campo de minas.