Con las nuevas normas que el señor Sánchez autorizó: uso de mascarilla solo en restaurantes y lugares cerrados parece que volvemos a tan deseada normalidad.

España, que tiene el mejor clima de Europa, está acostumbrada a salir a la calle y disfrutar del sol, de la familia y de los amigos.

Por eso la confinación la llevamos muy mal. Hay países en Europa que la mitad del año están confinados.

Conozco Estocolmo y en el invierno no vemos más que nieve y en verano descubrimos las maravillas de esta bonita ciudad.

La vida sigue pero esta tercera guerra mundial producida por el COVID-19 es la mas cruel de todas, la única que ha producido víctimas en todos los lugares del mundo, en ciudades, pueblos y aldeas.

Pero en el caso de nuestro país llamado España tendremos que levantar una losa muy pesada aparte de las víctimas: nuestra economía ha sido endeudada como nunca.

La solución a este desaguisado, que la culpa la tuvo el COVID-19, fue la mala gestión del Gobierno social-comunista.

Ante esta catástrofe no hay más que imponernos un trabajo duro y continuo. Recuerdo que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedó destrozada y que los alemanes, al terminar su jornada laboral, trabajaban gratis dos o tres horas diarias para la reconstrucción de sus ciudades y pueblos.

Pedirle a nuestro pueblo este sacrificio no es fácil, no tenemos su cultura.

Para más desgracia el señor Sánchez ha concedido el indulto a unos señores que dieron un golpe de Estado. Yo creo en el perdón, pero es necesario el arrepentimiento. Al salir los presos de la cárcel dijeron que volverían a hacerlo.

Ya en tiempos anteriores al general Franco la sublevación se pagaba con fusilamientos. Creo que estamos en otra historia y digo sinceramente que no sé como se va a arreglar todo este asunto.

España necesita a Cataluña y Cataluña necesita a España. Cataluña y el País Vasco han sido históricamente las comunidades más beneficiada. En tiempos del general Franco el poco dinero del que se disponía se invirtió en estas dos comunidades autónomas.

El equilibrio y la armonía son los principios básicos de una convivencia aceptable. Nosotros, los gallegos, lo decimos con una palabra que no se puede traducir: “sentidiño”. Y el sentidiño tenemos que aplicarlo a Cataluña. En las últimas elecciones que ganaron los separatistas acudió a las urnas apenas el cincuenta por ciento de los censados. Esto no puede ser. En las elecciones de Madrid que dieron el triunfo a Isabel Díaz-Ayuso fue del ochenta por ciento. Si en Cataluña los catalanes no fueran tan comodones a la hora de ir a votar seguro que no hubieran ganado los independentistas. Así las cosas supongo que en las próximas elecciones tendremos un nuevo Gobierno de centro que sea capaz de enderezar este barco y soltar lastre para que podamos flotar y salvar la nave.

Ahora el señor Sánchez jura por sus muertos que no consentirá que haya referéndum en Cataluña, ojalá sea verdad... También dijo que nunca se aliaría con Pablo Iglesias y lo hizo. A ver si esta vez es verdad.

*Miembro Club 55