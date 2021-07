A segunda peza na programación no auditorio municipal dentro da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas recolleu o testemuño de Mocos, de Contraproducións, e puxo o foco tamén no ámbito escolar, pero dende unha abordaxe moito menos inocente. La señorita Doña Margarita, a partir do texto Apareceu a Margarida, escrito en 1973 polo dramaturgo brasileiro Roberto Athayde, é un monólogo interpretado por Petra Martínez e dirixido por Juan Margallo que afonda nos mecanismos autoritarios do poder. A profesora Doña Margarita é ácida, agresiva, autoritaria, irónica e provocadora; manipula, ordena e insulta os alumnos. Ela sábeo todo; eles non saben nada.

É a terceira vez que o tándem Margallo-Martínez, que leva máis de cinco décadas dedicado ao teatro, monta esta peza, que segue a ter máis vixencia que nunca. A forza do texto para fiar con humor o terror é evidente, ao igual que a capacidade de Petra Martínez para soster o monólogo e esa autoridade que pasa do ataque ao riso sen despeitearse, que sabe manexar con gran habelencia os tempos, que sabe conterse e logo estoupar, con recursos aparentemente sinxelos pero efectivos.

Un dos grandes acertos da montaxe é a grande implicación que se fai do público na peza, como alumnos e alumnas desa aula de oitavo de EXB aos que quere preparar para a vida. O público de Cangas estaba moi receptivo, riu moito, nunha mestura de graza e asombro; participou cando Doña Margarita lle pediu participar... E axudou a demostrar os mecanismos perversos cos que actúa o poder. Rimos ante a violencia e a manipulación directas. Ninguén sobe, ninguén se rebela, mesmo aínda que nos provoquen de xeito explícito a facelo. Non o facemos porque ninguén o fai? Non nos alzamos neste caso porque sabemos que é ficción? Ou é algo que se coa tamén no devir do cotián? Ese calar ante o poder agresivo, irónico, burlón; ese medo a saltar, a expresar o que unha pensa ou sente.

Pero Doña Margarita tamén ten contrastes, momentos de humanidade. Sorrí e parece que deixa atrás a pel de lobo, desarma. Entre as súas palabras rancias e cheas de sentencias cóanse leccións con certo tino, antes de volver sacar a forza e a imposición de dogmas. La señorita Doña Margarita fai ver que o riso tamén é cómplice do poder e que a manipulación e a violencia están espalladas por toda a sociedade, non só detrás do berro senón tamén do sorriso; que hai, en maior ou menor medida, unha Doña Margarita en todos nós.