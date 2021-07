¿Y nuestra pensión, qué?

Estimado lector: si usted es como yo uno de los once millones de ocupados de este país nacidos entre 1960 y 1975, bautizados como hijos del baby boom (como si en castellano no hubiera palabras más atinadas para definir a los que vimos la primera luz en la época de la eclosión de la natalidad), dese por fastidiado, por no utilizar un participio más sonoro y políticamente incorrecto: olvídese de la prejubilación pactada a los sesenta y estime un recorte de la pensión en tiempo y forma salvo que decida alargar su etapa laboral más tiempo del que tenía previsto. Seguramente el Estado pondrá velas para que usted y yo la palmemos antes de tiempo y ahorrarse así una paga costosa. Después de décadas sin activar el Pacto de Toledo por sucesivos gobiernos, son conscientes los de ahora que la caja que alimenta la paga de los jubilados se agota, que amenaza telarañas. Más de tres décadas cotizando religiosamente y sin falta mensual para que ahora el ministro Escrivá te anuncie discretamente un “ajuste pequeño”. Échense a temblar: cuando el equipo de Sánchez habla de mínimos, la realidad siempre aventura máximos.