La financiación de nuestras universidades

Primero, no me preocupa nada que abran universidades privadas, si la pública es atendida como se debe. Fundamentalmente, porque el sistema universitario público gallego es bueno y mejor que lo que se otea en el ámbito privado a medio e incluso largo plazo. Seamos más directos: yo no voy a fichar por una universidad privada, porque haría peor mí trabajo; y mis hijos cursarán su grado universitario en una universidad pública, porque quiero lo mejor para ellos.

Segundo, la Xunta está haciendo muchas cosas bien en el ámbito universitario. Entre ellas, destacaría la existencia desde hace más de 15 años de planes de financiación a medio plazo y la financiación específica y generosa a los grupos de investigación que consiguen más y mejores resultados. Afortunadamente, en esto hemos dejado atrás la cultura del “café para todos” hace tiempo.

Dicho lo anterior, podemos y debemos seguir avanzando en el marco del nuevo plan de financiación que comenzará a regir el año que viene. En paralelo a las demandas razonables de los rectorados, a mí me gustaría poner sobre la mesa dos líneas que requerirían medidas especiales y recursos financieros.

Tenemos que ser capaces de atraer a nuestras universidades capital humano de alta calidad y aprovechar mejor el que ya tenemos en plantilla. Para ello, deberíamos apostar por imitar programas como el ICREA catalán y el Ikerbasque.

Por otro lado, en la próxima década vamos a asistir a una oleada de jubilaciones en las universidades gallegas y vamos a necesitar reemplazos. Y en muchas áreas no los tenemos. Colegas de otras universidades españolas están desesperados intentando capturar candidatos de calidad para plazas de ayudantes. A nosotros eso nos llegará un poco más tarde, pero nos llegará. Hay que estar preparados. Analizar las áreas en las que habrá más jubilaciones y carencias e ir dotando con plazas de ayudantes atractivas con las que se puedan ir animando a buenos candidatos a que apuesten por una carrera académica larga y difícil. Formar un buen profesor-investigador exige mucho tiempo y perseverancia. No se improvisa en un par de años.

Pero también los académicos tenemos deberes pendientes. En particular, tenemos que abrirnos en mayor medida y ofrecer nuestro conocimiento. La ciencia básica es fundamental e irrenunciable. Pero en la aplicada tenemos mucho que decir en un ecosistema en la que el sistema privado de I+D+i es, en general, débil. Tenemos que prestar más atención a la transferencia. De hacerlo, seguro que la Sociedad gallega respondería más favorablemente a las demandas de incrementos significativos en los dineros.

*Director de GEN (UVigo) y del Foro Económico de Galicia