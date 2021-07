La seguridad

Dicho lo anterior, siempre en modo de opinión personal, la inercia de la pandemia y la inepcia –o dejación de funciones, o ambas a la vez, del Gobierno para hacerle frente– demuestran la necesidad de una Ley de Sanidad que atienda a lo que ahora pasa, prevea que pueda repetirse y, de paso, aplique las enseñanzas que el COVID-19 va dejando ya a estas alturas. Una de ellas precisamente la búsqueda de medidas que impidan, o al menos reduzcan al mínimo, las infracciones que se cometen y que tienen demostrado que atentan contra la salud pública. Y que hay que deben abordarse con más eficacia de la que se está demostrando hasta ahora.

Queda claro que la que se reclama es una tarea propia de quienes legislan, quienes gobiernan y quienes han de hacer respetar la normativa que el Parlamento apruebe. La tercera parte, la imposición de respeto a la ley corresponde a los jueces y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que, para llevar a cabo su función con eficiencia requieren medios adecuados, tanto materiales como personales, disposiciones claras y pleno respaldo de la autoridad correspondiente. De todo ello reciben más bien poco en cualquiera de las aplicaciones que se establezcan, y basta hablar con sus portavoces –oficiosos, por la limitación de su papel– para ratificarlo.

(Aún a pesar de que pueda producirse un mentís oficial, es un hecho el malestar en cualquiera de los cuerpos policiales. Y no sólo por la escasez de recursos adecuados: también por el trato recibido desde los distintos gobiernos, y en particular a partir de la llegada al Ministerio del Interior de Grande Marlasca. Que no sólo ha incumplido sus compromisos –algunos procedentes ya del gabinete anterior– sobre remuneraciones, sino también en lo que se refiere a seguros de responsabilidad, etcétera. Y ya ni se diga en la cuestión de las vacunaciones: hubo agentes sin vacunar hasta hace poco, y nadie discute su status de personal esencial. Eso no es serio. )

Cualquiera que se haya leído siquiera un breviario de cómo se debe tratar a las profesiones de riesgo –y las fuerzas policiales de todo tipo lo son, también en democracia– sabe que el principal elemento a cuidar es su estado de ánimo, y el objetivo a conseguir es su respeto. Y para eso hace falta otra actitud y, quizá, otro ministro; lo que no quiere decir que las fuerzas de Seguridad no cumplan, que lo hacen, sino que se les dote, además de que se acaba de citar, todo lo demás expuesto. Y eso es, además de ámbito competencial del Ministerio, también de los delegados del Gobierno y los subdelegados. Y en Galicia, por ejemplo. da la impresión de que montar una fiesta ilegal, o un botellín, no es difícil. Algo que implica inseguridad, y no sólo eso: significa que escasea la seguridad.

¿No?