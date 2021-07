A dereita desvalida

Oporse á concesión dun indulto aos presos independentistas cataláns, durante un intre que parecía duradoiro, foi doctrina predicada, con empaste monódico e gregoriano, por todas as dereitas españolas entre as que debemos incluír personalidades do PSOE. Naquela breve etapa, alguén se ergueu nas puntas dos pés para lle esixir ao rei que non asinase o indulto aos presos políticos.