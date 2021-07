País!, que diría o Forges

O mesmo digo eu: País este no que nos tocou a lotaría de vivir. País, no que secularmente a metade anda a garrotazo vivo contra a outra metade. País, onde se fai burla do seu himno e bandeira. País, onde o seu parlamento e senado non representan nada nin a ninguén, case cincocentos cargos que, máis ben diría eu, son cargas e que o único que fan na súa inmensa maioría é darlle a un botón seguindo instrucións dos seus xefes, nin tan sequera fan gala da capacidade de pensar ou disentir e ter opinión propia, porque naturalmente nese caso se lles acaba o chollo.

País, no que temos a dubidosa honra de vivir baixo a figura anacrónica dunha monarquía imposta logo dun golpe de Estado e guerra civil, por un ditador e un réxime totalitario e fascista. Agora comprobamos tristemente que, de aqueles lodos, chegaron estas lamas, abdicación emérita incluída.

País, no que se pode pisotear impunemente a opinión e o sentir de máis do 50% dun pobo, declarando unilateralmente unha seudo república independente, e ao final hai que pedirlles desculpas, porque o estado resulta represor e vingativo, e toca hora de mesa de diálogo e perdón, posiblemente para que todo cambie pero sen cambiar nada e repitamos o esperpento vivido, porque o home resulta o único animal que tropeza dúas veces seguidas na mesma pedra. País dividido non sei en cantos reinos de taifas, onde cada quen pode facer da súa capa un saio, o que lle pete, que para iso é presidente/a, máis estando nun momento tan grave e crucial como o actual de pandemia.

En fin, amigos: País, no que maltratamos e ignoramos nada menos que ao 16% dos nosos veciños que permanecen nas listas de desempregados. No que facemos as maletas unha vez máis aos nosos fillos, a xeración mellor preparada da historia, porque aquí non hai en que se ocupar e teñen que buscarse a vida fóra das nosas fronteiras.

País, no que somos quen de saír en manifestación a defender un peloteiro e un club de fútbol, aos que idolatramos estupidamente pero non a protestar e esixir os nosos dereitos a unha vida digna e un futuro, que nos están a roubar co conto da crise e da pandemia, mudando a terra en explotacións forestais e parques eólicos, pan para hoxe e fame mañá, pero que dan moitos cartos ás multinacionais e grandes empresas de fóra do noso País.