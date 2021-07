Indultar al pirómano invita al fuego

Y si no miente en torno al fondo y la forma de este espinoso asunto de Estado, es seguro que el Gobierno está retorciendo, al menos, el cuello a la verdad, haciendo pasar por una medida de gracia una suerte de toma y daca, de espurio mercadeo. No se puede acudir a la concordia mediante la deslegitimación del Estado de Derecho, cuando el perdón no desactiva, además, los planes independentistas

Indultar a los líderes secesionistas, incapaces de un asomo de arrepentimiento, es como soltar a un pirómano en medio del bosque con una caja de cerillas con una invitación de impunidad, y a sabiendas de que es estrategia habitual del independentismo echar leña al fuego. O latas de gasolina si el incendio amenaza con calcinar el andamiaje de la convivencia. En ese marco impensable, hasta la patronal económica y la del perdón (CEOE y Conferencia Episcopal) se han puesto del lado de Sánchez y su magnanimidad feudal. Mal asunto cuando favorecer al Gobierno supone perjudicar al Estado.