Los marinenses, un año más, y ya no sabemos cuántos van, nos hemos quedado sin ser puerto de escala de la ría, en la ruta hacia las islas Ons, y ello a pesar de ser el puerto más importante de nuestra ría, y disponer de un atraque especial, y construido exclusivamente para atracar con facilidad y seguridad, los buques de las distintas compañías que hacer esta ruta, y de que años atrás, después de muchas gestiones, habíamos conseguido que tuviesen nuestro puerto como uno de los de salida hacia las Ons, concretamente en el cierre del conocido “cementerio de los botes”, con su taquilla y escalera de embarque. Luego con la instalación de los muelles flotantes del “Paseo Marítimo”, se trasladó a este muelle, que como decimos, fue construido para ello. Y parece que las navieras unilateralmente, decidieron no hacer escala en Marín, y los marinenses, tenemos que desplazarnos a la hermana villa de Bueu, para poder ir a las islas Ons, y no solo los marinenses, sino también los turistas que cada verano nos visitan, y todos aquellos que viven en la provincia, que tienen que desplazarse pasando por Marín, al otro extremo de nuestra ría para ir a Ons, recorriendo doce kilómetros más.

Entendemos que es una falta de gestión, tanto de la Autoridad Portuaria de Marín como del concello, que no supieron gestionar, o que no quisieron molestarse para subsanar esta grave anomalía, y que cedieron a las propuestas de las navieras, de las que habría mucho que hablar, por ejemplo: cuando quieres cambiar un billete ya pagado, para otro día, tengas que pagar de nuevo. ¡Increíble ¡que Marín no tenga una escala de esta solicitada ruta y que los vecinos y turistas tengamos que ir obligatoriamente a Bueu. Realmente es posible que los marinenses tengamos lo que nos merecemos, pero de cualquier forma también es inaceptable, desde cualquier punto de vista. Que sepamos el muelle de Ons estaba bajo la dirección de la Autoridad Portuaria, y, por lo tanto, al final, es la responsable de que no haga escala en nuestro puerto, quizás al doblegarse a las exigencias de la naviera. ¡Quién sabe!

Por eso es necesario “ponerse las pilas” para solucionar este grave problema, si queremos que Marín “coja peso” en el turismo, como cualquier otra villa de la ría, y disponer d e esta escala, que sería beneficiosa para nuestro desarrollo turístico. De nodo que manos a la obra y a gestionar este servicio tan importante que Marín puede y debe disponer. Que así sea.