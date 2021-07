Bosé se vacuna con dosis que se esnifan

Ese estupendo caricato y clonador de famosos que se llama Raúl Pérez está estrenando estos días en Movistar+ una serie de programas titulados “Expediente Pérez”. Son filigranas de humor parodiando a criaturas populares o celebrities. Los capítulos van por temas. El primero fue con “Los youtubers”. A mí me interesó poquito.

Pero con el segundo, titulado “Vacunas”, he disfrutado mucho. Resulta que Pérez, transmutado en Iñaki Gabilondo, ha viajado al futuro. Concretamente al año 2027. Y ha descubierto maravillas. Por ejemplo que TVE gana por fin el Festival de Eurovisión gracias a Leonardo Dantés, aquel pintoresco cantautor que en “Crónicas marcianas” alcanzó la popularidad más surrealista. Pero lo más relevante que ha encontrado en este viaje al futuro ha sido que Miguel Bosé resulta que por fin ha aceptado que le pongan la vacuna. ¡Ahh! ¿Y a qué se debe este cambio, esta mutación, esta maravilla? El propio Bosé/Pérez lo contaba con mucha alegría: “Me he vacunado porque me han proporcionado dosis que se esnifan. ¡Me he metido dos gramos y eso que era monodosis!”. Y aquel que pasó a la historia en 2021 por su actitud negacionista del COVID, ahora resulta que las vacunas le subyugan. ¡Ahh! Se constata una vez más que, en la vida, todo es relativo.

El ventrílocuo, también señalado como acosador sexual.

Les conté este martes que todas las cadenas se han hecho eco de la detención de José Luis Moreno por presunta actividad delictiva de blanqueo de capitales provenientes de estafas y del narcotráfico. Hoy constato que el imperio Mediaset es el grupo televisivo que más se está volcando en este asunto. En particular Risto Mejide, que dedicó prácticamente todo su programa “Todo es verdad” (Cuatro) a presentar pruebas y testimonios de las oscuras maniobras monetarias del productor televisivo.

No acaba aquí el asunto de Moreno. Hoy mismo en su programa diario “Todo es mentira” han comenzado a aparecer víctimas, personal del mundo del espectáculo y de la producción audiovisual, relatando el acoso sexual que Moreno practica sobre actores, modelos, y bailarines. Si no acceden a sus deseos, son despedidos de los shows televisivos que produce. Parece que estamos ante un escenario similar al del productor de cine y depredador sexual Harvey Weinstein, pero en el caso de Moreno en la variante LGTBI.