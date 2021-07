Los agujeros negros son luminosos

¿Qué entiendo yo por un agujero negro? Una estrella tiene forma aproximadamente esférica. Algo parecido a la forma del sol. Son masas gaseosas a una temperatura altísima debido a que van consumiendo su combustible interno. Cuando una estrella consume todo su combustible interno comienza a contraerse y, en algunos casos, esta contracción es tan fuerte que su masa se va concentrando en el punto central de su esfera, su centro de gravedad.

En algunos casos, en estrellas de una gran masa, si se sigue contrayendo lo hará hasta convertirse casi en un punto, pero con una enorme masa, ya que toda la masa de la estrella se concentró en ese espacio tan pequeño. De esta forma, su campo gravitatorio será enorme, ya que la gravedad es directamente proporcional a la masa.

Por ello, todo lo que hay a su alrededor, o casi todo, va cayendo hacia su centro gravitacional. Toda partícula, por pequeña que sea, estará afectada por el campo gravitacional, e irá cayendo hacia el punto central de la estrella.

Como la luz es una onda, pero también es una partícula, los fotones, si la fuerza gravitatoria es lo suficientemente grande, también afectará a la luz, a los fotones de la luz, que podrán desplazarse hacia fuera de la estrella, pero solamente podrán llegar hasta cierta distancia, de ahí no los dejará escapar el campo gravitatorio de la estrella.

Así pues, un observador situado más allá de esa distancia no podrá ver la luz que emite la estrella, ya que la luz no puede ir más allá de esa distancia. Por tanto, el observador externo cuando mire hacia esa estrella, “no verá nada”, de ahí su nombre de “agujero negro”. No se ve. Es un espacio negro.

Cualquier cosa que emita la estrella, además de la luz, tampoco podrá salir, ya que no hay nada que pueda viajar a una velocidad superior a la de la luz. Todo, absolutamente todo lo que hay en un agujero negro, se queda en el agujero negro.

Pero la luz, como hemos comentado, puede desplazarse hasta una cierta distancia desde el centro de la estrella (agujero negro ahora). Este lugar, que evidentemente es esférico alrededor del punto central de la estrella, es lo que se denomina “horizonte de sucesos”. Es el límite hasta donde se puede desplazar la luz.

De esta manera, un observador externo no sabe lo que hay dentro del agujero negro, no puede verlo desde fuera, y si se atreve a traspasar el “horizonte de sucesos”, podrá ver lo que hay dentro, pero no podrá salir para contarlo. Por ello, al no saber lo que pasa allí dentro, se dice que un agujero negro es una “singularidad”. No se sabe lo que pasa dentro. Ni siquiera se sabe muy bien si dentro de un agujero negro se cumplen las leyes de la física o si hay tiempo. De ahí que se considere como algo raro, extraño, desconocido, singular, una “singularidad”.

Así, desde fuera, el agujero negro es negro. No se ve. Pero dentro del agujero negro, la luz intenta salir, pero no puede, se queda dentro del agujero negro, en el interior del “horizonte de sucesos”. La luz que emite el propio agujero negro se va acumulando en su interior, pero también se acumula la luz que viene de fuera, que puede entrar pero no salir.

Luego, el interior del agujero negro, dentro de su “horizonte de sucesos”, seguramente, es muy luminoso. ¡Qué curioso!

