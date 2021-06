Vigo, la primera en todo

Nuestra ciudad es la primera en todo, excepto en los temas que dependen de la Xunta de Galicia. Empieza el responsable del PP hablando de trenes. El partido de Manuel Fraga y Corina Porro, que permitieron vergonzosamente que la alta velocidad a Madrid llegara directamente a Santiago y A Coruña dejando a Vigo a un lado; el partido de Ana Pastor, que mientras fue ministra de Fomento, escondió en un cajón los proyectos de la línea de AVE Vigo-Ourense (por Cerdedo) planteada para corregir la discriminación anterior.

El ataque de Feijóo a la ciudad de Vigo ha sido continuo desde que gobierna, por razones que desde luego sus habitantes no llegamos a entender. Desde aquel “Galicia, cidade única” que pretendía esconder la condición de liderazgo económico y demográfico de nuestra ciudad… o aquel “un único aeropuerto con tres terminales” que también ocultaba la intención de reforzar al aeropuerto de Santiago. ¿Tenemos que recordar la subvención de la Xunta al vuelo Santiago-París que llevo a la salida de Air France de Peinador?

Hasta los recursos presentados que han conseguido paralizar el desarrollo de nuestra Área Metropolitana, que sin duda reforzaría el liderazgo del sur de la provincia de Pontevedra y permitiría reforzar una posición privilegiada para relacionarse institucionalmente con Portugal. La presión de las capitales autonómica y provincial para evitar ese refuerzo de la posición administrativa de Vigo ha tenido efecto pero los vigueses no lo olvidamos, por muchas fotos que el presidente Feijóo y el vicepresidente Rueda vengan a hacerse a esta ciudad.

Y el colmo del cinismo político de los responsables del Partido Popular es cuando se refieren al presunto olvido del gobierno de España en relación con los fondos que proceden de Europa. El gobierno de España ha trasladado a los ayuntamientos fondos negociados y aprobados. Quien está escamoteando a los ayuntamientos la parte que le corresponde de las ayudas que recibió es la Xunta de Galicia. Recuerdo en pleno confinamiento, la miseria que suponían los adhesivos de “Xunta de Galicia” para ocultar que las mascarillas a los ayuntamientos las enviaba el gobierno de España…

Estamos asistiendo a una campaña vergonzosa por parte de la Xunta en relación a los fondos REACT-EU que ha recibido del Gobierno de España, que por mucho que se empeñe en ocultarlo, es quien los distribuye a las comunidades autónomas. El Gobierno de España ha decidido ya el reparto de 10.000 millones de euros entre las CC AA y Galicia ha recibido 441 millones que deberían destinarse prioritariamente a reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales, así como a apoyar a las pymes y los autónomos. ¿Dónde está lo que le corresponde a Vigo de estos fondos?

En esta ciudad queremos luz y taquígrafos con el dinero que viene de Europa, los ejercicios de “trileros” de la política de la Xunta no engañan a nadie. Y por favor, no hagan publicidad engañosa diciendo que gastan lo que no gastan. No hagan negocio con las necesidades que la pandemia ha generado en los ciudadanos.

*Secretario General del PSOE de Vigo y Concejal de Cultura y Empleo