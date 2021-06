No hemos vencido al virus

Vista desde hoy, aquella ceremonia se nos antoja precipitada. ¿Qué se conmemoraba? ¿El ecuador de la pandemia? No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. No se puede celebrar el final de una guerra antes de que se dispare la última bala. No se puede celebrar el final de una sublevación como la de Cataluña antes de reconocer el daño causado al menos a la mitad de la población. ¿Cuántas veces celebramos el final de ETA y aún hoy tenemos la sensación de que aquella aberración se cerró en falso?

El sábado será realidad lo que ya se viene celebrando con especial algarabía desde hace una semana. El fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Un paso muy simbólico, es verdad, que va a cambiar la fisonomía de un país enmascarado durante dieciséis meses. Pero que de ningún modo acabará con el virus.

Es cierto que los datos son alentadores. Es cierto que el espectacular avance de la vacunación permite el optimismo. Es cierto que la población necesita un alivio, aunque sea simbólico, después de haber estado sometida a medidas excepcionales durante un tiempo tan largo que ya se nos ha olvidado cómo era el mundo sin mascarilla.

No pretendo ser aguafiestas, pero el triunfalismo es peligroso. Nos ocurre cuando tenemos una infección. Al segundo día, los antibióticos han cumplido su efecto milagroso y el dolor ha desaparecido, pero hemos de seguir tomándolos seis días más, porque si no, el efecto beneficioso se esfumará y la infección revivirá.

La pandemia no estará vencida, digan lo que digan nuestros políticos triunfalistas, hasta que todos estemos vacunados, hasta que nos inyecten la última dosis de recuerdo, hasta que hayamos doblegado la cepa india y las que vengan, hasta que el resto del mundo –no solo el occidental– esté a salvo, porque esta es una pandemia global y mientras siga provocando estragos en Latinoamérica o África, nadie estará a salvo, por no hablar de las consecuencias –económicas y psicológicas– que convivirán con nosotros durante décadas.

En uno de los mejores boletines españoles sobre el coronavirus, el de elDiario.es, la periodista Belén Remacha intenta responder a la gran cuestión: ¿cuándo se puede considerar terminada una pandemia? Siguiendo la opinión de los expertos, menciona dos posibles finales. Uno, el final médico, cuando la enfermedad haya dejado de ser un problema de salud pública. Y dos, el final social, cuando los políticos y los ciudadanos pasen a tener otras prioridades.

Del final social todo indica que estamos cerca. Nuestros políticos ya parecen dar más prioridad a los indultos en Cataluña y los ciudadanos están en otros asuntos más placenteros, como se puede ver en los estadios de la Eurocopa o en los planes de unas vacaciones que compensen las penurias pasadas. Del final médico no podremos hablar mientras no se cumpla, al menos, el objetivo de 50 casos por 100.000 habitantes y aún estamos lejos.

Entre las funciones beneficiosas de las mascarillas, está recordarnos el peligro. Pero no nos confiemos. No estamos para celebraciones. Está por ver que hayamos vencido al virus. Por cerrar el paraguas no va a dejar de llover.