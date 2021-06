Todos a la calle

Urdangarin ya no tendrá que ir a domir a la cárcel. Salen los presos del ‘procés’. Media España abandona la prisión y la otra media está deseando irse a un hotel. Nadie en casa. Y eso que las calles están llenas de repartidores en bici. Que también es gente que no está en su domicilio. No se nos va a caer la casa encima, que ya se nos cayó durante el confinamiento. Vivimos en la calle ahora que no hay toques de queda y queda poco para liberarnos de la mascarilla y el virus. La calle, para el que se la trabaja. Vuelven los atascos y ya mismo oiremos lo de operación salida, que se produce cuando el jefe nos indulta y nos dan vacaciones. Como en casa, en ningún sitio. Hogar es donde habita el corazón, dijo Plinio el joven. Al mío le gusta habitar en un todo incluido, una casa rural, un apartamento en la costa o un crucero, modalidad que también vuelve. El colmo de un crucerista es que lo atraquen.