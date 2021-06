Los que trabajamos habitualmente con datos y números desarrollamos una cierta capacidad de detección de incoherencias en mensajes y titulares; y tendemos a desconfiar de las afirmaciones extremas. Todo lo anterior viene al caso por el contraste entre el pesimismo económico que nos rodeaba en el arranque del año y la euforia que hemos visto en algunos encuentros de empresarios esta misma semana. Vayamos por partes.

Primero, sabíamos que el año no iba a comenzar bien. La inercia con la que acabamos 2020 y la tercera ola gestada en la Navidad hicieron que las cifras del primer trimestre fuesen malas. Porque el efecto del proceso de vacunación no se estaba todavía notando y el ritmo de dosis diarias era todavía lento. Pero sabíamos también que esto iba a cambiar en el segundo trimestre, de forma progresiva, lo que se traduciría en levantamiento de restricciones y mejora de la economía. Además, éramos conscientes de que el segundo semestre sería más favorable; asumiendo que variantes del virus no nos dan alguna sorpresa negativa. Con matices, estas consideraciones son válidas para Galicia y para España.

Segundo, en 2021 vamos a recuperar buena parte de lo perdido en 2020. Pero no todo. Tendremos que esperar hasta 2022 para hacerlo. Y en este caso, probablemente Galicia lo consiga en el primer semestre y España ya en el segundo, en correspondencia a una caída menor del PIB: -8,9% en Galicia y -10,8% en España.

Tercero, en el primer trimestre el PIB gallego fue un -2,9% inferior al de 2020; y el de España un -4,3%. Cierto que en el segundo trimestre la tasa de variación interanual será muy positiva, se va a ir a los dos dígitos, porque el punto de referencia será el peor trimestre de la pandemia. Pero este efecto amainará en el tercero, porque en 2020 no fue malo, y volverá a mejorar en la última parte del año. Combinando las cifras para los cuatro trimestres y aun siendo optimistas, cuesta mucho ver cómo vamos a poder llegar al 9% en el conjunto del año España. En sus previsiones para 2021 y el escenario más optimista, que no cumpliremos por lo ocurrido en el primer trimestre, el Foro Económico de Galicia llegaba al 8,8%.

La buena noticia es que la economía se va a recuperar de forma intensa en 2021. El titular realista es que Galicia acabará de nuevo algo por encima de España, y ambas entre el 6% y el 7% para el conjunto de 2021. Yo no apostaría por cifras más elevadas.

*Director de GEN (UVIGO) y del Foro Económico de Galicia