“We shall overcome”

No fondal da reminiscencia norteamericana hai soños de retorno; se cadra, de revancha. MacArthur deixáralles dito, aos filipinos, que voltaría, e voltou abofé. O himno de orixe preta e contido social nebuloso, de título igual a este que leva a columna, foi moi cantado polas xeracións compostelanas do 68 en versión galega de Franco Grande. Era o epico-lírico e desafiante “Venceremos nós”.

Despois de Trump, “América” retorna ás vellas mañas e ambicións. Os Estados Unidos queren recuperar o poder mundial que ocuparan trala desfeita da URSS e o escartelamento de Iugoslavia. Como dixemos, a OTAN e a UE son reactivadas e amosan ares moi touriños e briosos. Washington está a mediar arranxos, con boa liña de zurcir, entre a UE e unha Gran Bretaña que, digámolo aínda que a expresión non sexa deste relato, “escolleu a liberdade”. O Reino Unido quere dar nova vida á súa Commonwealth e poñela a orbitar cos EE UU tal e como Adams pactara en Londres co rei despois de atravesar Galicia segundo nos conta o Diario do primeiro presidente dos Estados Unidos e máis Ezra Pound nun poema fundacional.

Biden regresa: estricto, ximnástico, soberbio e ancián: eis o tipo exacto de rei que reclamaban co seu croar pucharcas de rans diversas no mundo. Obxectivo próximo: rachar o actual estado de multilateralismo planetario.

China é o país máis poboado do mundo e, a Federación Rusa o máis grande e mellor dotado pola Natureza. Polo tanto, Biden move a súa máquina diplomática para tratar de rachar os acordos sino-rusos que favorecen Corea, Venezuela, Mozambique, por poñer nomes que queiman hoxe coma o ferro da forxa na que sempre sopra o vento da Historia. Xusto estes días, Biden encirrou os seus cans contra Ortega e o goberno de Nicaragua.

A causa secreta é coñecida por todos. China prepáralle a Nicaragua un novo canal transoceánico. Seguindo en Hispanoamérica, a de Puerto Rico é unha vergoña que as dereitas españolas non colocan entre as bandeiras que gostan de facer ondexar ao vento do Guadarrama en Colón. Mércores pasado, Putin e Biden encontráronse nun pazo da época na que a República de Xenebra, patria de J.J. Rousseau, se sumaba á Revolución. Os presidentes non sobrepasaron os lindes da xeneralización agardada, pro o norteamericano soña sempre con regresar. Precisamente aos días do mando único e da fin da Historia. Eses que levou o vento.