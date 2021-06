Además, sirve para multiplicar el acertado mensaje del señor Feijóo en el sentido de que este antiguo Reino es un lugar seguro para quienes hasta él se acerquen. Algo que tiene una trascendencia mayor incluso de lo que parece, ya que la confianza de los peregrinos, y de quienes hagan el viaje, va a depender de que crean en lo que se les dice, y repetir que el riesgo es cada vez menor contribuirá al éxito de otro evento, laico pero clave y paralelo, el Xacobeo. En esa línea, el mero hecho de que el obispo de Roma acuda a Compostela sería un gesto muy especial.

Tendría, a la vez, la condición de servicio adicional no solo a Santiago sino también a Galicia y a España. Esa coincidencia de intereses entre lo religioso, lo mundano y lo económico, generó algunos roces en la primera etapa del proyecto que imaginó y ejecutó el entonces conselleiro Vázquez Portomeñe. Hoy en día, es aceptado y respetado por las partes, resultado de una excelente “política” entre Xunta y Arzobispado: la vertiente lúdica que en el mejor sentido representa el Xacobeo es otro vínculo, al igual que los Caminos, como dijo el Rey Felipe VI, en su reciente estancia aquí, entre Galicia y el resto de Europa y todavía más allá.

(Conviene no olvidar que en su sentido original, “jubileo” significa “alegría”, la que experimentaban y sienten los peregrinos al ver desde el Monte do Gozo las torres de la catedral de Compostela. Y que se completa con la que se deriva de un premio especial, la indulgencia que redime a los creyentes. Por eso este 2021/2022 tiene junto a todo lo dicho, que no agota el posible catálogo de virtudes, algo muy escaso en estos meses que quedan atrás: la alegría de todo un pueblo que recupera poco a poco su pulso vital y su capacidad de asumir el dolor por los fallecidos.)

Item más. También será útil para ratificar el mensaje que Francisco repite allí a donde va: que la apertura de la Iglesia católica debe proseguir para identificarse con la realidad social y participar en ella como guía espiritual y de convivencia. En esa línea se ha manifestado también el arzobispo monseñor Julián Barrio, un hombre bueno, cercano, al que la visita del Papa, como ha dicho, le hace una ilusión especial. Y en verdad que se merece ver que se cumple.

¿O no…?