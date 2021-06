Libertad, ese anhelado tesoro

Hablan de libertad quienes no conocieron su falta, quienes vivían sin echarla en falta, quienes no sufrieron su falta. ¿Falta de memoria? No. Creo que es que no vivieron sin libertad. Sí, son jóvenes o desmemoriados. Porque quienes sufrimos la falta de libertad –perdonen la reiteración de falta y de libertad–, quienes vivimos, trabajamos, coaccionados por autoridades no democráticas conocemos lo que es la libertad. La desfachatez de decir hoy en España que no hay libertad –eslogan popular– enerva a quienes sufrimos tiempos de oscuridad política, laboral, social, informativa.