El viejo PSOE ya no existe

Esto que ven ya no es el PSOE de siempre: es el PSOE de Sánchez, un partido hecho a su medida, un traje que el presidente del Gobierno se está confeccionando con patrones de distinta tela en la esperanza de que le quede como un guante. Y va camino de la hechura. La derrota el domingo en las primarias socialistas andaluzas de Susana Díaz, la bestia negra del líder, la que logró echarle una vez de la secretaría general, sepulta la última posibilidad de contestación, de corriente crítica interna. Los barones han quedado reducidos a ceniza o convertidos en chambelanes, cuando no acaban disputándose el oficio de “groom of the stool”, en cristiano “limpiaculos”, labor que realizaban ciertos nobles en beneficio de la higiene íntima de los reyes de Inglaterra, a los que tenían el honor de asear las posaderas después de defecar.