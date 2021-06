La talla moral de los políticos

Un Gobierno que presume de progresista está obligado a gobernar (pero no lo hace) con equidad para el bienestar de todas las clases sociales, y no solo para satisfacer las exigencias de sus socios, independentistas y etarras, además de sus vicios. Ocultar la necedad intelectual, y la dejación de funciones, tras los tribunales de justicia, despotricando contra todos los que no siguen su línea, es una evidencia, palmaria, de que no están capacitados para solventar los problemas, derivados de la perversión política, más demandados por la sociedad. Que el manual de resistencia se suba al “puente de mando para dirigir la nave y, después de coger el timón, abandone al personal de cubierta, es una traición que produce zozobra en toda la tripulación de abordo”. Un partido político que no cumple sus promesas preelectorales, está despreciando a sus votantes”. Los recortes se pueden hacer de muchas formas; pero la reforma fiscal (subida de impuestos) que el gobierno está “cocinando”, más que recortes, van ser hachazos. Sr. Presidente del Gobierno: su vanidosa soberbia está aireando los vicios más incongruentes de su PSOE”. La democracia que practican usted y sus socios de legislatura “está muy próxima a la tiranía de Maduro, y se acerca peligrosamente al fascismo de Mussolini”. Lo peor es que su cinismo no tiene fin y está dejando tirada, en la cuneta, a mucha buena gente.

D. Pere Navarro: déjese de malear la DGT y no nos venda sonajeros musicales que ya somos mayorcitos. La red nacional de carreteras del Estado está construida y pagada, con mucho esfuerzo, por todas las clases trabajadoras de España. Los viajeros del autobús (“la pobre abuelita” también viaja) serían, o serán, obligados a pagar, en el billete, el peaje que se pretende imponer en todas las carreteras nacionales. Sr. Navarro: cambie su actividad laboral; España necesita mano de obra bien pagada, y material de buena calidad, para el mantenimiento de las carreteras.