Empieza “Regreso a Hope Gap” con una voz en off que dice: “Cuando era un niño iba a una cala bajo los acantilados, al bajar la marea aparecían pequeños recovecos entre las rocas, en ellos había todo tipo de criaturas marinas. Mi madre esperaba sentada en las rocas mientras yo exploraba. Nunca me planteé qué estaba pensando o si era feliz. No te lo planteas, ¿verdad?”

Cuánta realidad, cuántas veces pensamos así las madres. La cantidad de cosas que suceden en nuestra cabeza mientras nuestros hijos ni se plantean que tengamos vida o al menos no una propia, una con algo que contar al margen de los partos, de sus primeros pasos o de cualquier asunto aburridísimo que pasase allá por el mil novecientos. Sin ideas ni sueños, sin más recorrido ni planes que aquellos en los que se saben protagonistas únicos. Y está bien, con los años te das cuenta de que tú fuiste así, también creías que tus padres habían surgido de la nada, que los habían puesto exclusivamente para ti, sin un antes, sin ningún otro propósito ni interés vital. Luego, muy luego, a veces demasiado luego, te enteras de cosas que hicieron, que sufrieron o disfrutaron en las que nada tuviste que ver, y claro, te sorprendes porque no tenías ni idea, estabas allí y nunca tuviste ni idea.

La verdad es que al hilo de tener vida, y aunque suene muy egoísta, llevo un año con ganas de volver a pronunciar la monserga típica de madre; ¡oye, qué esto no es una pensión, a ver si pasáis por casa para algo más que dormir! Porque bueno, añito y medio tan convivientes, tan comiendo juntos, tanta peli y manta sin ponernos de acuerdo con la peli y tirando de la manta, pues igual, un poquito de pensión iría bien.

Tengo un amigo que siempre cuenta, que allá por el mil ochocientos, su abuela solía tomarse después de comer, un último vasito de vino con un poco de bicarbonato, y al acabar el primer sorbo decía satisfecha, ¡ay, hasta me consola!

Pues ayer, cuando el segundo de mis hijos me mandó un whatsapp al salir de selectividad, que ponía: igual no ceno ni duermo en casa, pensé: ¡Ayyyy, hasta me consola!