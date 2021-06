La sal siempre fue algo muy cotizado y valorado. Desde la antigüedad donde existía una sociedad que vivía fuertemente dependiente del campo, necesitaba la sal para dar sabor a la carne. Una carne sin sal sabe a paja.

En esa época se pagaba a los obreros con sal y de ahí la palabra salario. El trabajo en vez de pagarlo en moneda se pagaba en especie con la sal.

Jesús de Nazaret hace alusión a la sal de la tierra: que si se hace insípida no sirve para nada sino para pisotearla en el camino.

A estas alturas del mes de junio en que hemos sobrepasado el cuarenta de mayo y las autoridades sanitarias nos conceden la libertad que hemos perdido con la pandemia es importante hacer una profunda reflexión: si somos una sal viva que da vida a todo lo que tocamos o nos hemos convertido en una sal insípida que no da sabor a nada. Si somos una lámpara encendida que alumbra a todos los de la casa o somos una luz que está debajo del celemín.

Que uno sea sal con sabor es muy importante, no solo para tu cónyuge, hijos, familia y amigos sino para todos los del entorno de tu pueblo o barrio, la vida es una maravilla para aquellos que saben vivirla.

La alegría de vivir se comunica como por ósmosis a los demás e influyes en el ambiente de una manera positiva y trasmites felicidad.

No se puede esperar a ser luz y sal para cuando no tengas problemas o contradicciones, cuando aprendemos que esto no es un paraíso, esto es un paraíso perdido.

El peligro de todos y fundamentalmente los que somos jubilados es que nos aburguesemos. Los mayores debemos ser la sal y la luz para nuestros hijos y nietos y seguir luchando sobre todo contra nosotros mismos y levantándonos a una hora fija, a poder ser no muy tarde, para poder atender a todos.

Los mayores de cincuenta años la inmensa mayoría estamos bautizados y muchos hemos recibido la confirmación, con la palmadita incluida, del señor obispo de la diócesis.

Nosotros seamos practicantes o no creemos la mayoría en el cielo prometido y para ganarlo hay que merecerlo y pelear aunque algunas veces seamos vencidos.

Volver a empezar y levantarse, la pereza que es la hermana mala de la película con la ayuda de Dios tenemos que vencerla.

Tenemos que pedir al Todopoderoso ser luz y sal para dar sabor e iluminar el camino de los nuestros para ser ejemplo vivo para que todos puedan caminar sin excluir a nadie.

Qué verdad tan grande nos dice Jesús de Nazaret: “Si quieres ganar la vida hay que perderla, como el grano de trigo que si quiere dar fruto tiene que morir”.

La felicidad de todos depende mucho de cada uno de nosotros que no nos cansemos de luchar y de pelear que en esto nos jugamos que este mundo sea un paraíso anticipado.

*Miembro del Club 55