La palabra oficio no está en su mejor momento, pero en su tiempo determinaba que una persona con oficio no solamente tenía capacidad para trabajar, sino que era un especialista cualificado en una actividad útil para la sociedad y la economía.

Hoy, si hay un problema persistente en la economía española es la gran cantidad de jóvenes en paro y la dificultad que tienen para encontrar un empleo.

Por otro lado existe una importante oferta educativa orientada a los jóvenes que habiendo adquirido una formación general básica en las edades más tempranas de su vida a medida que va creciendo y se van creando sus expectativas de vida, entre las que está su salida profesional, tienen que ponerse en la tesitura de elegir que es lo que desean hacer en el futuro, siendo esta encrucijada es una de las primeras y más importante que cualquier persona tiene en su vida que se resume en decidir cuándo se alcanza la mayoría de edad ir hacia el mundo del empleo sin formación cualificada o continuar estudiando para lo cual se abren dos grandes avenidas como son la formación universitaria o la formación profesional.

Para un joven que se encuentra en el dilema de trabajar o estudiar, es muy importante que sepa que existen muchos trabajos especializados que es necesario pasar por las aulas de formación, pero no es suficiente y tienen en la práctica, en la experiencia, en el aprendizaje operativo la cualidad mas importante buscada por las empresas.

Es curioso observar que la sociedad clama constantemente por el clásico no hay electricistas que me puedan hacer esta instalación o lo difícil que es conseguir un fontanero, o a los soldadores se los rifan o no hay encofradores de hormigón o encuadernador de libros.

Hay muchos trabajos de mecánica del automóvil, en programación de autómatas, en desarrollo de apps y un larguísimo etc. que necesitan personal especializado, no necesariamente formados en un aula, sino formados en el taller con trabajos prácticos, por eso hay que animar a los jóvenes a entrar en el mundo del trabajo buscando profesiones útiles que se demande por parte de las empresas, gente con ganas de aprender y trabajar y el que logra encauzar su vida a través de una capacitación profesional habrá logrado resolver uno de los problemas más importantes a los que se enfrente.

*Economista