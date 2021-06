Bueu

Presentación de “El caso Tarduchy”. La escritora Fátima Chamadoira presenta hoy en Bueu su nueva novela, “El caso Tarduchy”, con la que cierra su “Trilogía del Escritor”. La historia está inspirada en el hallazgo de un cráneo humano en una finca de Bueu durante unos trabajos de desbroce.

Hoy, a las 19.30 horas en el Centro Social do Mar de Bueu.

Cangas

Concierto de Diana Tarín en Salasón. La cantante afrocubana Diana Tarín ofrece hoy un concierto en Salasón, acompañada por Edel Orta al piano y Álex a la percusión, que será un viaje por la nueva y la vieja trova cubana.

Hoy, a las 18.00 horas en Salasón.

Bueu

Proyección de “Sorry we missed you”. El Cineclub Bueu proyecta el próximo viernes la película “Sorry we missed you”, del director británico Ken Loach. La proyección será en el Centro Social do Mar, con medidas contra el COVID y las entradas cuestan 2 euros para los socios y 4 para el público en general. .

El viernes 18 de junio, a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar.