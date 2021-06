Hoy, ante la convocatoria de la plataforma cívica “Unión 78”, para manifestar el rechazo a la solicitud de indulto para los separatistas catalanes que están cumpliendo condena, los que defendemos el Estado de Derecho y unidad de España, no podemos quedar indiferentes. Con lo cual, al margen de ideologías políticas, falsos complejos auspiciados por los que la critican, apelando a que esta será una repetición de la celebrada en mayo de 2020, conocida por la denostada foto de Colón, todos debemos estar presentes en esta concentración, para manifestar nuestro rechazo no solo a la indignante pretensión de indultar a quienes han cometido delitos tan graves (sedición y malversación) con la amenaza de que lo volverán a hacer, sino también para condenar la política totalitaria del Gobierno y su nefasta gestión sanitaria, económica y social. A este respecto, recuerdo un consejo, que en su día me dio mi padre: “La grandeza y fiabilidad de las palabras se miden en razón de la fuente de donde manan”.

Pues bien, el mero hecho de que esta concentración sea criticada por el Gobierno y tanto les preocupa, justifica su convocatoria, y por lo tanto la necesidad y trascendencia de llevarse a cabo. Así pues, respondamos todos mayoritariamente, dentro de nuestras posibilidades de asistencia, a esta llamada en defensa de la Constitución, la democracia y la unidad de España.