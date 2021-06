Para ponernos en situación: mujer viuda de 86 años que vive sola en una aldea de Cangas.

Cierto día del mes de noviembre nos llama el hermano que vive en Vigo preocupado porque su hermana lleva varios días sin coger el teléfono. Le aseguramos que está bien porque hemos estado con ella y nos acercamos a su casa para verificarlo, comprobando que no tiene línea y por tanto no le funciona el teléfono.

Llamamos al 1002 y tras la “agradable charla con la voz androide” tras incontables minutos de espera, verificaciones y no sé que más nos dicen que colguemos, que van a realizar otras comprobaciones y que nos llaman en breve al móvil desde el que les he llamado.

Al rato, suena mi móvil y me dicen que compruebe si la avería ha quedado solucionada, le contesto que no y dicen que nos ponen en espera para hablar con un técnico... Una hora de espera y ¿el técnico? Vuelta a llamar, repetición del proceso y ahora sí, dice que enviarán a ¡un técnico! para verificar la línea in situ.

Me mandan un código de SMS al móvil y se acaba la llamada.

Esperamos pacientemente, día tras día a que “el técnico se persone para solucionar la avería, pero nada. El día 2 de diciembre me envían un SMS diciendo que “Le informamos que damos por resuelto su problema CP2012... sobre Línea Fija Cobre. Gracias por confiar en Movistar”. Volvemos a llamar y nos dan otro número de registro de avería. El día 3 vuelta a recibir otro SMS que la avería está resuelta.

Vuelta a llamar. Les reclamamos la presencia de un técnico, que sí, pero nada de nada.

Entro en desesperación e impotencia, no puedo hablar ya con nadie, solo máquinas y voces pregrabadas. Me cabreo, horas y horas, día tras días de estar a la espera al teléfono para que al final, en el mejor de los casos, te digan que van a enviar un técnico que, yo creo que no le han contratado todavía.

Para más colmo, el contrato de línea lleva asociado una cuota de mantenimiento de 9 euros mensuales, que no es moco de pavo precisamente para una persona que, repito, tiene 86 años y cobra la pensión mínima. Porque es que encima, tienen la poca vergüenza de asegurar en las grabaciones del contestador, que las personas mayores de 65 años tienen prioridad y las tratan como una urgencia. Esta señora no puede llamar a la tienda para que le lleven la comida, ahora tenemos que acudir todos los días a ver qué necesita y verificar que se encuentra bien. Escribo esta carta desesperado, no intentando dar publicidad a nada, solo pretendo que se solucione un problema.

Día 16 de diciembre seguimos igual hasta que... el problema quedó solucionado una vez que acudió un técnico en persona y realizó unas comprobaciones en la línea y en el repartidor de telefónica que es donde estaba el problema.

Peeeeero... día 3 de junio, nos avisa Luisa que lleva varios días que no le funciona el teléfono de nuevo. Llamo al 1002 y empieza la repetición de la historia. Nº de registro CP2106X6ITJIIF.

El viernes día 4 me llama una máquina y me dice que la incidencia está solucionada. Mentira. Como estoy de viaje, no lo puedo comprobar, pero nadie responde a las llamadas en el número afectado.

Lunes 7 vuelta a llamar, muy atentos, muy cordiales, les mando un técnico ahora mismo, bla, bla, bla. Nadie se persona y el problema persiste.

Día 9 vuelvo a llamar, nº de registro nuevo CP21062IVUJ6OF/0 porque, al parecer, alguien ha dicho que la incidencia estaba solucionada, ¿sería una p... máquina? y me dicen que es posible que un técnico tenga que evaluar en tu domicilio la avería. Ah, pero que la visita será siempre gratuita.

Recordar que no se ha reclamado ninguna cantidad por el tiempo que estuvo sin teléfono ni por el que lleva ahora. También informo que tiene contratado un servicio con la Cruz Roja para emergencias, pero que al no estar activo el teléfono, no sirve de nada y espero que no tenga que pulsar el botón de socorro. Que alguien pueda tomar cartas en el asunto y solucionar estas anomalías que perjudican sobre todo a este colectivo de personas mayores que viven solos y dependen de este medio para poder comunicarse en caso de necesidad. Y que solucionen el problema de Luisa.