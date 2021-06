Ventos do Estreito

“Marruecos resulta ser nuestro más fiable aliado y amigo del otro lado del Estrecho”; “España es el mejor socio de Marruecos delante de la UE”: velaí algunhas das declaracións que os nosos políticos –xa situados na dereita, xa formando parte do abano da esquerda– viñeron, e continúan, reiterando ao longo dos anos. Testemuños aos cales cómpre sumarmos esoutras confidencias de amor fraterno, efectuadas desde a propia cerna do Palacio da Zarzuela: en efecto, a S.M. o rei emérito –consulten os, sempre moi amables, lectores as hemerotecas– non tivo reparos, hai xa cousa de máis de vinte anos, en explicar urbi et orbi, e no contexto da morte do anterior soberano alauita, que “le he dicho al rey Mohamed VI que lo mismo que era mi hermano mayor el rey Hassan II, ahora soy yo su hermano mayor”. En fin, eu non sei Vdes, pero... de veras que vimos formar parte dunha mesma, e feliz, familia?

Desde fins da Idade Media, os países ibéricos tiveron como obxectivo asentar o seu poder en ambas as marxes. Dunha banda, por causa da súa propia seguridade –eis a lembranza da invasión do 711, pero tamén esoutras de almorávides, almohades e benimeríns, asemade que as constantes razzias dos piratas “berberiscos”– e, da outra, polo afán expansivo colonialista-imperialista, e xa aclaraba outra canción da guerra rifeña que “los soldaditos del Tercio se están muriendo a montones/por defender las minas del Conde de Romanones”. En todo caso, e como vén rezar o vello adaxio castelán, acontece arreo que “de aquellos barros, estos lodos.”

Porque calquera que teña viaxado “al moro” e, máis concretamente, á fermosa e imperial Marrakech, puido (e pode) contemplar, nun dos lados da célebre Praza de Dejemaa el Fna, un desmedido mapa do renacido Imperio alautia no cal os territorios correspondentes a Ceuta e Melilla aparecen tinxidos de vermello. Isto é, o mesmo vermello da bandeira marroquí que tamén ocupa por enteiro esoutro espazo do Sáhara Occidental, incorporado no mapa, si ou tamén, aos dominios de Mohamed VI cuxo, igualmente desmesurado, retrato preside o entorno. Así as cousas, coido que cabe inquerir outra volta: de certo que estamos a falar do noso “mellor aliado e amigo da outra beira”?

Por citar apenas aquilo sucedido no transcurso da vida do autor destas liñas: Guerra de Ifni (1957-1958); “Marcha verde” (1975); “Incidente de Perejil” (2002); “Incidente do penedo de Vélez de la Gomera” (tamén en 2002); “Conflito diplomático de 2007 por mor da visita de Xoán Carlos I a Ceuta e Melilla” e agora... Non; por máis que a hipocrisía diplomática –e determinados intereses– pretendan darnos gato por lebre, a realidade é que as relacións entre España e Marrocos foron, son, e serán difíciles cando non abertamente hostís. “Devolvámoslles Ceuta e Melilla, e asunto solucionado!”, clamarán, sen máis, desde certos sectores (autoproclamados) “progresistas”, tan cándidos como aleivosos. Alén de que levar a termo tal propósito resultaría unha absoluta traizón –e felonía dabondo xa foi abandonarmos á súa sorte aos saharauis (tiñan DNI español)– a desfeita apenas valería, ao cabo, para apuzugar un tempo a cobiza do sátrapa. Porque non dubide ninguén de que, logo desa hipotética entrega, Mohamed e mais os seus pasarían a reclamar decontado a illa de Alborán –segundo eles, está en augas do seu país– e, desde tal, non vacilarían nin sequera un minuto en artellaren supostos “dereitos históricos” sobre esoutros mares, e mesmo terras!, das illas Canarias.

“Si vis pacem, para bellum”, asentaron os clásicos. Trátase de resolver, entón, a controversia cun novo desembarco de Alhucemas? En ningún caso, desde logo. Pero si de mantermos unha actitude firme –e intelixente–; unha verdadeira política de Estado, máis aló das, tan estériles como desleais, desputas partidarias (eis o Sr. Casado declarándose “experto en política exterior”; tendo en conta a súa biografía, é difícil entender a cal “experiencia” se refire D. Pablo: acaso está a falar dalgunha pecaminosa escapada xuvenil onde os tambores de Ketama?). En fin, coido ben que para alén das estridencias pseudopatrióticas e mais do pasodobre de “Las Corsarias” –“banderita, tú eres roja...”–, chegaría apenas con que si que saibamos todos estar á altura da propia dignidade: esa mesma do país no que habitamos.