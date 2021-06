Un fin del mundo para no morir

Efectivamente, ni me quiero morir, ni le encuentro sentido a la idea de un acabamiento total

En el fondo, el hecho de apuntarme a esta esperanza y hacerle el juego, o mejor, tomarle la palabra a aquel credo, tiene su origen y su porqué en el deseo de no morir que es tanto como el ansia de vivir y de perpetuarse empujado por una fuerza, una pujanza que reside en la esencia misma del ser en cuanto se esfuerza en perseverar, según Spinoza. No alimento semejante anhelo porque haya leído a Unamuno, sino que frecuenté y cultivé la lectura de Unamuno porque encontré en él el mismo apetito, el mismo deseo vital de no morir, y más que deseo ansia superlativa y egoísta, a la vez que encontré en él, como en mí, las mismas dudas y congojas provocadas por esa irresoluble contradicción entre razón y corazón que también en su día había apretado el gaznate de Pascal. Porque, efectivamente, ni me quiero morir, ni le encuentro sentido a la idea de un acabamiento total, y si no entiendo la muerte no puedo entender la vida. Y, desde luego, no me valen esas zarandajas de que tras la muerte sobrevives de una u otra forma en la naturaleza, te transformas, pasas a ser algo así como polvo flotante en el espacio ya que antes fuiste polvo de estrellas. No, no, yo quiero seguir siendo yo, el yo de toda la vida al que estoy acostumbrado, el que un día se incorporó a la vida y quedó prendado de ella, el yo que vive con su memoria y es, por eso insustituible. No quiero ser otra cosa, sino yo, con mis defectos y limitaciones, mis esperanzas y sueños, que así es como he vivido y amado y pensado y sufrido. Yo soy yo y mi memoria. No quiero otro yo, ni sobrevivir en la naturaleza de otra forma, no quiero sucedáneos de existencia donde yo sea otra cosa, una suerte de mónada sin memoria. Que te dejen degustar la vida y apasionarte por ella para luego arrebatártela poniéndole fin es una faena sin nombre. Dice Javier Gomá que la muerte es una indignidad porque transforma al hombre –ser vivo individual dotado de dignidad– en una cosa. Pues eso, una faena indigna, pero faena en toda regla, y de las que hacen época.

La verdad es que aquella forzada y cultivada esperanza en la Gran Transición al Nuevo Orden Mundial se va apagando; alimentar la perspectiva de que aquella fuese mi ocasión de no morir, llevado de mi propia fuerza de vivir, es un juego que va perdiendo gracia y sentido. Pasan los años y me encuentro pletórico de fuerzas, pero veo a mi alrededor amigos y familiares que van emprendiendo el viaje sin retorno. Avanza el tiempo, uno va entrando en capilla y aquel fin del mundo de excelsa mutación no parece que vaya a despuntar. El tiempo –mi tiempo– se agota y no hay visos de esa Transición incruenta. Y a todo esto, ¡quién demonios sostenía aquella tesis!