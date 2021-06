No pasamento de Alfonso Paz-Andrade

No despacho profesional de Valentín, na mesma casa en que Alfonso naceu, en Policarpo Sanz, a persoa de quen nos despedimos hoxe coñeceu a totalidade dos individuos republicanos e nacionalistas que viñan, pouco e pouco, voltando a pisar terra patria. Alfonso foi medrando en experiencia e revelouse un empresario industrial de primeiro nivel que destacaba na fabricación de maquinaria para a pesca, na súa factoría de Ibercisa. Os talleres desta empresa estiveron nun local dos novos soportais do Berbés e nun edificio que fora ergueito a raíz da Feria del Mar en días en que Alfonso era moi neno. É curioso que a primeira popularidade de Alfonso Paz-Andrade derivase do éxito que obtivo organizando as exposicións internacionais de pesca coñecidas como World Fishing, ás cales conseguiu traer, en duro franquismo as máximas autoridades soviéticas en materia de pesquerías. O que nos leva ás súas dotes de negociador. Obtivo para Pescanova concesións en Mozambique e Namibia en trato directo con líderes saídos da Revolución. Os seus labores de mediación na Cuba bloqueada fixeron que algúns imaxinasen a Alfonso no posto de ministro dos negocios extranxeiros dunha República dos Sonhos (Nélida Piñón) necesariamente galega.

Alfonso era home de monte tamén, que elixiu asentarse nas alturas de Gondomar, onde o foi sorprender a morte. Amou os cabalos, outros animais e plantas do mundo enteiro. A estas últimas consagrou unha fundación que hoxe da lustre á cidade de Vigo. Foi falante asiduo e leal do galego e nunca deixou de lle dar voltas a Galicia que, na liña do seu pai, el entendía “como tarea”. Á súa nai, esposa e fillos, unímonos neste intre de pranto, palabra esta que tamén Valentín soubo pronunciar nun poema memorable á morte de Castelao. Séxalle leve a terra a Alfonso Paz- Andrade Rodríguez.