Fraga Iribarne e o Papa Wojtyla

A notícia aparece publicada em diferentes jornais galegos, no sábado 14 de novembro de 1992. O Presidente do Governo falou durante cinco minutos com Joám Paulo II no Vaticano, acompanhado do arcebispo Rouco Varela, o mediador que fijo possível o encontro. O Presidente entregou-lhe um “peregrim” feito ex professo e a Medalha de Ouro da Galiza, expujo que vinha desde a Galiza, representava um povo que conservou os valores do cristianismo, lembrou importantes personagens da cristandade galaica como Egéria, Sam Froilám, Sam Rosendo, etc., comparou a sua viagem com a realizada polo arcebispo Gelmirez. Solicitou licença para ler em galego as últimas linhas da sua alocuçom. O pontífice ao ouvi-lo falar a língua própria da Galiza manifestou: “É como o português”. Mais informaçom recolhe-se na revista Agália (1993, nº 33, pág. 75), quando éramos a sua diretora.

A Junta da Galiza, prudentemente, solicitou adiar o Jacobeu-2020 para os anos 2021 e 2022, umha medida inteligente e oportuna

A Junta da Galiza, prudentemente, solicitou adiar o Jacobeu-2020 para os anos 2021 e 2022, umha medida inteligente e oportuna por causas de força maior (a pandemia). Polo contrário, a RAG de umha maneira indigna nom fijo o mesmo com o Dia das Letras, dedicado a Carvalho Calero, ainda condenado ao ostracismo depois de falecido.

Nos próximos dias o Sr. Feijoo viajará a Roma para falar com o Papa Francisco. Se o Papa falar em espanhol observará que esse modelo lingüístico apresenta notáveis diferenças fonéticas, morfológicas ou lexicais (por exemplo: “vós sós macanudo”) com o modelo utilizado majoritariamente na Península Ibérica. Porém nom conheço nengum filólogo ou lingüista competente que assevere que estamos perante “línguas diferentes”. Um dos princípios da “Real Academia Española” é a defesa da norma pan-hispânica e reconhecer a “unidade dentro da diversidade da língua espanhola”.

A língua própria da Galiza também apresenta três vertentes principais, embora existam diferenças: a galega, a portuguesa e a brasileira. Seria conveniente que os nossos representantes políticos em circunstâncias importantes como a presente nom usem o “castrapo requintadíssimo”, mas a variante culta e internacional correspondente a todos os povos e países que integram a lusofonia.