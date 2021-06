Jornada sentimental

Llega el verano y va uno abdicando de la elegancia. Las camisetas ya han tomado por asalto en el armario el lugar de las prendas de siempre; las piernas piden bermudas y las horribles chanclas miran desafiantes. El colmo de un dandy es escribir aforismos poco elegantes. Por las camisas de manga corta no paso. No sé si el dandy nace o se hace, pero lo cierto es que el dandy, como todo humano, nace desnudo, así que no tendrá mucho que ver con la ropa. O sí. Me estoy liando y no es algo elegante. Como el día está indeciso aún puedo ir vestido de primavera, con camisa fina de manga larga (redundancia) y americana ligera. Después de desayunar en algún hotel tal vez me vaya de tiendas. Calculo así a bote pronto, o a bote tarde, que el número de veces en mi vida que he ido yo en solitario a comprarme una camisa habrán sido entre dos y tres. Pero cambio de planes. La sinrazón se impone: me voy a trabajar.