Seis plazas e mil aspirantes

O 1 de xuño de 2021 o concello de Vilagarcía ditaba unha resolución no asunto do proceso de selección de seis prazas de auxiliar administrativo que a citada Administración vai realizar. Na resolución indícanse por orde alfabética as persoas que se inscribiron no proceso e cales son admitidas e cales non, dándolle un prazo de 10 días para emendar os erros. Os rexistrados para o proceso de selección das 6 prazas de auxiliar administrativo son 1.170 persoas. Non é unha errata… non leron mal… Presentáronse un total de 1.170 persoas.

A situación de paro en xeral, e xuvenil en concreto, é terrible. Como se chegou esta situación? Cómo é posible que ante esta realidade as autoridades políticas non adopten medidas estratéxicas para solucionar esta situación? E tendo tanto paro e precariedade laboral, ¿por qué o goberno no seu Plan 2050, continuación da axenda 2030, infórmanos que van traer cada ano 250.000 traballadores foráneos?

É certo que a pertenza á Unión Europea priva ao Estado de soberanía. Sen soberanía económica (moeda propia), e estar ao ditado do Banco Central Europeo convértenos en súbditos, nun protectorado.

Non deixa de ser curioso que os políticos españois se empecinen en seguir a axenda económica de Bruxelas sen realizar obxeccións, e sexan defensores de decisións que conducen ao subdesarrollo. Exemplo, o peche das centrais térmicas e nucleares, cando Alemaña está a construír mais centrais térmicas, e en Francia é maioritaria a electricidade atómica. E, como non, hoxe entra en vigor a nova factura da luz, que conleva un encarecemento extraordinario do servizo esencial para as familias.

A outrora banca pública galega, agora en mans de capitalistas venezolanos, “facendo as Américas”. Pescanova en mans dos mesmos americanos. Estaleiros pechados, a pesca cada día con máis restricións. 200.000 galegos abandonaron nos últimos 10 anos Galicia. E todo iso na administración do “bo xestor”, e co goberno máis “progresista da historia de España”.

“Escravo é aquel que espera por alguén que veña e libéreo”, lembrábanos o poeta Ezra Pound.

*Abogado y doutor en Ciencia Política