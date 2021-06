En los productos de Nestlé debería figurar una advertencia de “peligro para la salud” semejante a las que vemos en los envases de los artículos tóxicos. Y no por lo que piense yo, sino por lo que dicen ellos, los directivos de la marca, en cuyo último informe, de carácter interno, pero filtrado a la prensa, se reconoce que el 60% de su oferta no es saludable. Tal reconocimiento por parte de una empresa de alimentación debería ser suficiente para entrar en una crisis reputacional que la hundiera. Pero no será. Cuando todas las grandes marcas de la globalización entran en crisis reputacional, ninguna sufre crisis reputacional.