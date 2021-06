Parole, parole, parole

Repase Vde. as informacións radiofónicas e televisivas aos efectos. Dea a continuación un amplo percorrido polos seus diarios de confianza, así en papel como dixitais. Mergulle logo nos océanos de Internet e tente navegar de bolina entre augas procelosas mentres, para máis inri e sen cera suficiente para tapar convenientemente os oídos, escoita si ou tamén os cantos das sereas. Compare as tropecentas mil opinións doutros tantos autoproclamados especialistas, peritos expertísimos na cousa. Chame a Iker Jiménez; esculque nos pousos do café; mande que lle boten as cartas do tarot; inquira na mensaxe dos astros con Esperanza Gracia... E, o máis importante de todo, e aproveitando que o tal xa está de retorno, en consulta presencial: atenda como lle cómpre os consellos do seu cuñado de garda. Entón, unha vez efectuados todos os recados, e cun par de pistolas, procure unha caveira ad hoc, tire do andel da súa biblioteca un exemplar do Hamlet e formúlese a si mesmo, en fin, a pregunta do millón de euros: To be Astra or not to be Zeneca, that is the question.

Escornados, acometidos pola estampida dos, ben máis que pregoados, efectos secundarios, queixábanseme hai un par de meses uns coñecidos de meu respecto da imposibilidade de poderen escoller a mellor vacina para os seus intereses corporais (e supoño que, dalgún xeito, asemade espirituais). Segundo eles –e toda vez que habitamos nun, declarado, mundo libre–, o verdadeiramente xusto sería que cadaquén puidese determinar, e de acordo co seu singular arbitrio e mais os humores da almofada, que clase de chute levaren ao brazo. É dicir; acudiren desta maneira a unha sorte de supermercado medicinal e, tal e como se se tratase de dilucidar, qué sei eu, entre marcas de deterxentes, variedades de cervexa, galletas para o almorzo..., concluír o mellor remedio para o mal que os (nos) aflixe. Traducido ao bravú cotián: que viñese ser, máis unha vez, a man oculta do mercado quen lle outorgue os seus beneficios xa a astrazenecas, xa a pfizers, modernas... ou, postos na tesitura, a sputniks, soyuzes, soberanas..., bálsamos varios de Xi Jinping. En fin; imaxino que tampouco lle habería que apoñer noxos a calquera especie de inoculación de “marca branca”, low cost.

Desde logo, ignoro qué cousa andarán a coidar agora mesmo os tales, citados, diante da nova perspectiva que os nosos benamados dirixentes estatais e/ou autonómicos veñen de despregar diante das abraiadas clientelas. E é que velaí que xa se trate da coalición socialista-comunista que nos apesara, xa falemos, polo contrario, dos seareios das liberdades mil –ou aínda incluso daqueloutros comendadores díscolos das terras levantiscas do norte e levante–, o certo é que a coherencia, os xeitos congruentes..., a capacidade de transmitiren acougo e tranquilidade ás diversas parroquias..., todo iso brilla, de certo, pola súa ausencia. Antes ben, e como xa vén constituír verdadeira norma desde hai moito/demasiado, tempo, eis que aquilo do rebota, rebota y en tu culo explota se transforma, ao cabo, na única razón alegada, moi por enriba do que os ARN mensaxeiros, nucleósidos, adenovirus... parezan aconsellar/desaconsellar.

“E que nos aconsellan os expertos en relación a un Tom Collins entre astra e pfizer?”

Certamente, non son dos que desconsidero o deber, a responsabilidade individual naquilo que eliximos/non eliximos, nas formas polas que optamos ou deixamos de optar. Agora ben; a situación diante da cal os nosos pais/nais da patria nos veñen colocar si que se parece a aqueloutra célebre fábula do muiñeiro, o seu fillo e mais o burro. Xa saben: o pai e mais o fillo, acompañados polo animal de carga, hanse de enfrontar arreo ás críticas dos transeúntes, os cales critican xeira que sexa o pai quen vaia montado (e o fillo a pé), xeira que o que camiñe veña ser o proxenitor (e o seu fillo sobre o burro) ou que ambos compartan montura. Ou o que vén resultar o mesmo, e dito/escrito vaia en termos alcohólicos: astra, primeiro, e zeneca, despois, sempre single malt on the rocks? Ou mellor, polo contrario, un Tom Collins entre astra e pfizer? E que me din, asemade, dun Bloody Mary, contando con moderna? Meus e miñas: tal semella que, fagamos o que fagamos, acontece que o noso fígado está vendido.

Así as cousas, eu non sei Vdes. –sempre moi amables lectores destas crónicas semanais–, pero o autor destas liñas, antes que polo célebre monólogo máis arriba referido, máis ben si se decide por esoutro momento –acto 2, escena 2– no cal o príncipe de Dinamarca, preguntado por Polonio mentres debulla os diferentes prospectos, informacións, opinións... das varias vacinas que se lle ofrecen en Elsinor, apenas é quen de responder á pregunta deste: “What do you read my lord?” con esoutro dito célebre: Words, words, words. Trasladado ás corcheas da gran Mina e Alberto Lupo, parole, parole, parole.