Lusistas e lusofonia

Numha “Nótula lisbonense” que nos enviou Guerra da Cal, publicada em 1994, descreve magistralmente as visitas que figérom a Lisboa vários Presidentes da Junta, para tratarem de assuntos de índole governamental (novas pontes sobre o Minho, novas estradas entre a Galiza e Portugal e em geral as relaçons económicas bilaterais ou negócios internacionais). Fôrom tratados em Lisboa como Chefes de Estado e como tais polas figuras cimeiras da hierarquia oficial lusa.

Porém, apenas o Sr. Fernández Albor mal atravessou “a raia”, apossou-se dele o complexo lingüístico tradicional e virou castelhano. O segundo Presidente, Sr. González Laxe falou na televisom portuguesa num “castrapo requintadíssimo”. O Doutor Fraga Iribarne, além de proferir umha conferência sobre o grande poeta galego, Álvaro Cunqueiro, no seu texto enxameava de elementos lexicais portugueses, em todo momento tentou aproximar-se quanto lhe era possível do português. E além do mais, numha entrevista concedida ao SEMANÁRIO EXPRESSO [N.º 1.226] em que desenhou os planos portugueses do “Eixo Atlântico”, fechou as suas declaraçons, dizendo que todos esses projetos se tornarám realidades vivas, porque sempre será “melhor trabalhar com vizinhos imediatos que falam basicamente a mesma língua”.

Nom sabemos o idioma ou padrom (quer dizer, norma) que utilizou o atual Presidente da Junta, o Sr. Feijoo: o castelhano como o Sr. Fernández Albor, o “castrapo requintadíssimo” como o Sr. González ou o galego aproximado quanto lhe fosse posível ao português. Como somos bem pensada, há que supor que utilizaria o modelo seguido polo Sr. Fraga Iribarne. A partir desta nótula lisbonense podemos concluir que o Sr. Fraga Iribarne seria um lusista insólito, mas lusista ao fim e ao cabo. Esperemos que nas cimeiras os nossos máximos representantes políticos sigam o exemplo normativo do Sr. Fraga Iribarne, mas devem fazer realidade, já e com urgência, esses projetos tratados nos encontros (“as palavras leva-as o vento”).

* Professora Catedrática de Universidade