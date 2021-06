Escribía Pessoa en el Libro del desasosiego que “no es que el dinero lo pueda todo, sino que el gran magnetismo con que se obtiene mucho dinero lo puede, en efecto, casi todo”. En Portugal, “tan cerca, tan lejos”, las cosas son discretamente distintas que a este lado de la raia. Por no extenderme en detalles gremiales, diré tan solo que sus élites se pasean por el mundo con la desenvoltura que da el paso por las mejores universidades de tradición anglosajona y aún francesa. Así, sus políticos y tecnócratas destacan en las más altas instituciones globales, de la ONU a la banca, dejando tras de sí una estela de suavidad, sonrisas y sobriedad, en el estilo siempre amable y reverencioso de su país.

Como lo cortés no quita lo valiente, Portugal ha orientado sus políticas fiscales de los últimos años hacia la seducción de los ricos. Les ha entregado sus descascarillados palacetes de la Baixa y el Rossío lisboetas, las cabañas neohippies de Comporta y la discreción de avenida Boavista y la Foz en Oporto. Todo ello a cambio de fijar la residencia y el pago de impuestos, bajos, en el país. A esta llamada, los millonarios del mundo han respondido con calculado entusiasmo y el relampagueo fugaz en el colmillo.

Junto a los muy conocidos, casos de Madonna o Malkovich, una nube de ricos anónimos se ha acogido al estatuto de “residente no habitual”, una interpretación flexible de solución habitacional en el país vecino con largas regalías en materia de cargas impositivas sobre la renta, el patrimonio y sucesiones. Con las gentes del espectáculo, el ladrillo y otros submundos dorados, han llegado también los especuladores en criptomonedas, ese misterio tan en boga como difícil de entender.

"Una nube de ricos anónimos se ha acogido al estatuto de “residente no habitual”, una interpretación flexible de solución habitacional con largas regalías en materia de cargas impositivas"

La hacienda portuguesa ha desarrollado un instrumento especialmente diseñado para seducir la aversión al pago de impuestos de estos acuñadores de moneda virtual. No me pregunten demasiado porque me pondrían en evidencia, pero me consta el interés que los jóvenes “mineros” y bitconitas vienen mostrando por las oportunidades que el fisco portugués les ofrece.

La elusión fiscal de los youtubers hacia Andorra es un negocio al que la familia Pujol y el ruido político catalán ha puesto bajo la lupa. Aquí al lado, en ese país silencioso, amable e impenetrable para nuestra ruda campechanía, se escamotean nuestros impuestos con una sonrisa. “Fingir es amar”, escribía Pessoa.