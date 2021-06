Con motivo de la presencia en la parroquia de Santa María la Mayor de Pontevedra, el miércoles y jueves de esta semana, de la Unidad Móvil de atención a personas con algún tipo de pérdidas, para acompañarlas en su duelo, se me ocurre la siguiente reflexión: “Nuestra llegada a este mundo es incuestionable, como también lo es la muerte, con la diferencia de que, si bien la vida nos es dada y percibida en un momento determinado, de la muerte, aunque tenemos certeza de su indefectible llegada, desconocemos el momento en que se nos será manifestada”. Sin embargo, de lo que no cabe duda, es de que la idea de la muerte siempre nos acompaña y atormenta a todos, padeciendo sus consecuencias con respecto a los demás, antes de sufrirla personalmente. No en vano, en casi todas las familias, existe un cuadro de sufrimiento y desgarro por la falta de un ser querido. Con lo cual, y dado que esta situación es inapelable, es importante estar preparados para afrontar con resignación y entereza el duelo por la pérdida de un ser querido, siendo de gran ayuda la compañía en el compartir este pesar, para sobreponernos mejor de un trance tan triste y doloroso. A este respecto, pienso que es un gran error, considerar este tema “tabú” en ciertos ámbitos educativos y sociológicos, basándose en un falso proteccionismo de nuestros jóvenes. Por tanto, al margen de nuestros sentimientos religiosos, todos debemos estar preparados para que, cuando llegue nuestra hora, cada uno podamos gozar de la paz eterna, tanto en cuerpo como en espíritu