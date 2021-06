El reajuste

Lo más “curioso” –con comillas”, aunque podrían emplearse otros adjetivos– de cuanto dijo el presidente del PPdeG tras la reunión de su junta directiva fue su rechazo de la calificación de “personalismo” que, según dijo, solo manejan quienes no entienden qué es el PP. Una curiosidad que deriva de que en las nueve legislaturas y media de las once habidas desde 1981, los populares han gobernado en nueve y media. Y durante ese tiempo, solo ha tenido tres referentes prácticamente únicos: Fernández Albor –eclipsado y derribado por su vicepresidente José Luis Barreiro–, Fraga y Feijóo. Un dato que aparenta demostrar la falta de fluidez en su estructura interna, en cuyo escalafón los movimientos hacia arriba han sido bastantes menos que hacia abajo. Y la concentración de poder ha sido característica en todos los terrenos de la política tanto interior como exterior en el partido y ya ni se diga en la Xunta. Es casi legendario el modo de dirigir que tenía “el patrón”, “don Manuel” –eso solo ya lo define– y nada da a entender que eso se haya reducido o suavizado con el señor Feijóo. Lo cual no pretende ser crítica sino descripción, por supuesto desde un punto de vista particular.