Cuánto cuesta ser más feliz

Nunca he entendido demasiado bien la diferencia entre valer y costar, pero el libro de Laura Ferrero, “La gente no existe”, me costó 17,90 euros y sin duda me valió para bastante. Siempre que me pasa eso con un libro creo que estoy en deuda, de alguna manera pienso que el boca a boca depende enteramente de mí y quiero hacer mucho pero no sé qué hacer, de qué forma explicar cuánto gané. Es como cuando quieres a una persona y la miras con los dientes y los puños apretados preguntándote, qué más te hago, qué más puedo.

Muchas veces lees textos, libros, columnas de periodistas y escritores que escriben poderosamente bien pero no dicen nada. Y en cierto modo deseas que vivan más, que les pasen cosas atrevidas o inspiradoras para leer cómo las escriben, porque la nada que cuentan, la cuentan de maravilla. Poquísimas veces confluyen todos los ingredientes que marcan la diferencia, ese plus, ese algo indescriptible que convierte lo concreto en algo universal, que hace que sientas que tú eres Sancho o el guardián entre el centeno o Cristopher Robin, que tú también estuviste allí.

En “La gente no existe” te encuentras. Diecisiete historias sobre el amor menos pensado, sobre sufrir una enfermedad y no ser sólo un enfermo, sobre gente que se mira a distancia sin perderse de vista. Todo lo escribe bien y todo lo que escribe te importa.

Laura Ferrero dice en su libro que hay una parte que nunca nos abrazan. Lo recordé esta semana viendo el video de Luna en Ceuta, porque creo que ella abrazó esa parte. Son imágenes que valen por todas la palabras del mundo, aunque siempre haya quienes no entienden la realidad muda y le añaden la voz de su propia resaca, de su existencia tan de vuelta de todo y de nada.

Porque todos somos malos en una historia mal contada, porque hablar habla cualquiera y está bien, pero mirarse al espejo antes de hacerlo, quizás también.