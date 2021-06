El kiosco olvidado

Tras declararse desierto el concurso efectuado para reanudar su funcionamiento, el Concello anunció su intención de acudir a la fórmula del procedimiento negociado sin publicidad, con invitación directa a tres posibles interesados. Pero de este asunto nunca volvió a tenerse noticia alguna; es decir, que no logró su propósito. Seguramente las mismas condiciones leoninas que desencadenaron la primera falta de hosteleros interesados en encarar una gestión renovada, de nuevo espantaron a potenciales adjudicatarios del estratégico kiosco.

La principal causa de esa indiferencia tangible no pudo ser otra que las elevadas pretensiones del Ayuntamiento para otorgar una nueva concesión. En síntesis, un canon de 12.000 euros anuales durante un período de quince años prorrogables y el acondicionamiento del local por cuenta del adjudicatario, con una inversión estimada en 100.000 euros por los propios técnicos municipales.

Si el último tenedor sumó una deuda superior a los 100.000 euros, que terminó por costarle la pérdida de la concesión de la cafetería; y si luego ningún otro hostelero se atrevió a reemplazarlo, en una ciudad donde hay bares por doquier en los lugares más inverosímiles, la conclusión resulta bien sencilla: el negocio no se vislumbra por ninguna parte. Ergo para tratar de insuflarle una nueva vida al kiosco en cuestión resulta imprescindible una sensible reducción de las condiciones inicialmente fijadas. No cabe otra, salvo que ande por medio algún interés espurio e inconfesable.

El equipo de gobierno BNG&PSOE tiene la responsabilidad de gestionar bien el patrimonio municipal, sin desaprovechar todo lo bueno del legado recibido. Y este lo es. Un lugar sin duda magnífico para el ocio y esparcimiento de niños y mayores como la Plaza da Liberdade necesita del servicio complementario de ese kiosco para volver a llenarse de gente y retomar su función social, en cuanto el maldito covid deje de perturbar la actividad diaria.