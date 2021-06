La felicidad no es patrimonio de nadie, conozco gente muy rica que su vida es un infierno y conozco gente normal que su vida es bella, aquella película relativamente reciente de “La vida es bella”, en la que el protagonista judío con su hijo son deportados a un campo de exterminio nazi y el padre hace el payaso para disimular la terrible realidad.

La vida es un espacio de tiempo que Dios nos da con una fecha de caducidad y lo que hace falta es aprovecharla y no perder el tiempo.

La vida es un don y debemos de vivirla con alegría, pues hay mucha gente a nuestro alrededor: cónyuge, hijos, familia, amigos para los que nuestra alegría es vital para lograr un entorno alegre y feliz.

Yo recuerdo de niño en mi pueblo de Redondela que vivía una señora muy distinguida pero ceniza y conflictiva y la gente al verla cambiaba de acera para no encontrarse con ella.

Debemos de ser personas alegres y positivas para que la gente no cambie de acera y tenga la alegría de encontrarnos. Estoy convencido que cuando demos el paso hacia la eternidad en el juicio final nos examinarán del amor y de la alegría.

¡De cuántas cosas tenemos que estar contentos y felices...! tener una buena esposa compañera de tu camino aceptándola como es con sus claros y oscuros. De tus hijos que serán en gran parte dependiente del grado de exigencia y amor que tengas con ellos. Tus hijos tienen que sentirse queridos pero al mismo tiempo exigiéndoles a cada uno según sus talentos. Si no les exiges serán mediocres y no conseguirás que sean trabajadores que es el secreto de la vida para vivir con éxito.

Tu familia te necesita, aquellos que les ha ido bien no les faltarán aduladores, pero habrá algunos que la vida no les fue tan bien y en ellos hay que volcarse para que sientan el calor de la familia.

Los amigos..., los amigos siempre son importantes y así como la familia no se puede escoger si uno no tiene buenos amigos es que no eres tan inteligente como te crees.

La vida es un don que hay que aprovechar y vivir con pasión. Los que tenemos años seguramente viviremos unos años más. Pero los que tenéis pocos lo lógico es que viváis muchos años. La ciencia está investigando a fondo la causa de la vejez y tomaréis unas pastillas para retrasarla. Vivir ciento veinte o ciento cincuenta años será normal. Por eso hay que vivir con sobriedad y con dominio de las bajas pasiones. Los que tenemos la suerte de creer en un mas allá sabemos que tendremos un juicio y los que tengan la desgracia de no creer tendrán que medirse para poder vivir su larga vida con salud y sin achaques. La vida es una oportunidad que debemos de aprovechar para vivir con dignidad.

