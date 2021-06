A la espera de acontecimientos tales como el indulto a los sediciosos catalanes y el despliegue argumental que parece a punto de desplegarse desde el entorno de Moncloa e incluso buena parte del aparato mediático que controla, da la impresión de que la política –al menos la que practica de cara al exterior– del PSdeG ha cambiado de una forma clara. Lo demuestra por ejemplo el voto reciente en la Cámara autonómica sobre el asunto de las autovías, refrendado también por instituciones especialmente significativas gobernadas por socialistas, como la Diputación de A Coruña o el Concello de Vigo, en ambos casos sin oposición.

Todo ello tiene un dato significativo: el “no” a los peajes en las autovías, que la desfachatez habitual del ministro Ábalos ha calificado en menos de una semana de cuatro modos diferentes, es unánime. De ahí el viraje de que se habla y que parece general. Alguien dirá que el único modo de obtener acuerdos en Galicia es desde la negativa o una amenaza ambiental o sanitaria, pero tras lo de estos días, algo cambia igualmente en eso y es el tono en que algunos acuerdos se logran: antes parecían a regañadientes y ahora no tanto. Por algo se empieza a la hora de insistir en que lo que es malo para los representados debe serlo para los representantes, aunque eso choque con las órdenes de los partidos.

(Lo que ocurre con este asunto tiene también una vertiente que no conviene dejar a un lado y que justifica la referencia a los virajes: el PSdeG parece haber cambiado y, en vez de un papel como de monaguillo de la política gubernamental, asume, con sensatez, que hay cosas que no le van bien a Galicia. Y no se trata de que hagan oposición a su Gobierno, pero sí de que se acuerden de aquellos que los votaron aquí, siquiera para protestar. Quizá ese cambio de actitud sea la primera lección aprendida, aunque con retraso, de las elecciones del 12-J pasado, aunque hay quien “ve” en eso, además, el reciente relevo en la Delegación del Gobierno.

Sea como fuere, si el cambio responde a razones electorales de futuro, resulta especialmente oportuno porque la tarea de recuperar lo perdido se ha vuelto más difícil. Ya no tiene sólo un rival directo, que el PPdeG –sobre todo si el señor Feijóo decide presentarse a un quinto mandato–, sino otro, el BNG, que aprovecha la ventaja añadida de criticar a los dos Partidos e incluso hablar como si representase a Galicia entera. Es habilidad dialéctica de su Portavoz, pero eso puede calar en el electorado, sobre todo si se compara lo que obtienen algunos gobiernos autonómicos –socios o presididos por afines a don Pedro Sánchez–.)

Es cierto que las cuestión del indulto es harina de otro costal. También en la Galicia socialdemócrata las opiniones son distintas, y no pocas contrarias a la medida, sea cual fuere la forma que adopte. Pero teniendo en cuenta lo que se juega el presidente del Gobierno –y su Gabinete– parece muy improbable que la organización se pronuncie de forma crítica. En eso no habrá viraje, y hay voces muy duras contra Felipe González y Alfonso Guerra. Y aunque se dieron indultos polémicos antes, existen comparaciones especialmente odiosas, como la de que el fin de ETA se logró sólo “mediante la negociación”, olvidando la tarea de los cuerpos de seguridad. Pero, quizá, el problema de fondo consista en que nadie, salvo Moncloa, cree en ese indulto, que apenas servirá para un rato: los separatistas exigen otra cosa aún menos aceptable en un Estado de la UE.

¿No…?